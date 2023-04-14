5 akrabasını bıçakladı: Bazen bana geliyorlar

Bursa’da geçen yıl 15 Temmuz’da madde bağımlısı olduğu belirtilen Osman Ekin, ailevi nedenlerle ağabeyi, amcası ve diğer akrabaları ile tartıştı. Tartışma sırasında Ekin, yanındaki bıçakla tartıştığı 3 kişi ile kendilerini ayırmak isteyen akrabalarını yaralayarak kaçtı.

16.5 YIL HAPİS CEZASI

Polis ekipleri tarafından ormanda çıplak halde yakalanan Ekin, hakkında kasten yaralama suçundan dava açıldı. Osman Ekin ise duruşmada “Pişmanım. Olay tarihinde kendimde değildim. Bazen bana geliyorlar. İlaç kullanmadığımda sıkıntı yaşıyorum. Tahliyemi talep ederim” dedi.

Mahkeme heyeti, adli tıp raporuyla akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Osman Ekin’e, 16 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi. (DHA)