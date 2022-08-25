5 arkadaşın ölmeden önce birlikte çekildikleri son fotoğraf

Esenler TEM Bağlantı Yolu’nda seyir halinde bulunan otomobil, kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazadan sonra geriye otomobilden düşen ve yemekte çekildikleri son fotoğraf kaldı.

TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana gelen kazada araç Esenler ayrımına gelmeden ağaçlık alana uçtu.

Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı.

Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti. Kazadan geriye otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları fotoğraf son fotoğrafı kaldı.

AMCA YEĞENİYLE SON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan 22 yaşındaki Ali Alkan’ın cenazesi Zeytinburnu’ndaki Kozlu Gasilhanesi’ne getirildi. Ali Alkan amcası Abdurrahim Alkan ile aynı apartmanda yaşıyordu.

Geceleri otelde çalışan Ali Alkan, dün öğle saatlerinde amcasına gezmeye gideceğini söyleyerek evden çıktı. Amca Abdurrahim Alkan yeğeniyle son görüşmesini anlattı.

“YEĞENİME BAKMAYA KIYAMIYORDUM”

Amca Alkan dün öğle saatlerinde camiye giderken yeğeni ile karşılaştığını belirterek, “Dışarı çıkarken ikimiz birbirimize denk geldik. Giyimine özen göstermişti. Kendisine nereye gittiğini sordum. Yeğenime bakmaya kıyamıyordum. Babası Erzincan’da yaşıyor, benim üst katımda yaşıyordu Ali. Bir otelde gece çalışıyordu, onu uyarıyordum başına bir şey gelmemesi için. Benim göz kırpmamla ne diyeceğimi anlardı” dedi.

“BANA ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMEDİLER”

Amca Alkan, “Ali 22 yaşındaydı. Bugün sabah namazına giderken bir telefon çaldı. Telefonu açtım yabancı bir numaraydı, Ozan isimli birisi aradı. Alinin kaza yaptığını söyledi. Hastanede olduğunu söyledi. Alinin öldüğünü bana söylemediler. Ayağımda terlikleydim camiye girmeden hastaneye gittim. Durumları ağır dediler bana. Taksiye bindim, taksici Atışalanında büyük bir kaza olduğunu söyledi. Taksici kazayı anlattı. 6 kişi arabadaymış, kendisi kullanmamış zaten. Hastaneye gittiğimde kimse yoktu. Doktor yeğenimin vefat ettiğini söyledi. 5 kişilermiş, 2’si kardeşmiş. Ortaokulu ve liseyi beraber okumuşlardı. Gezmeye gitmişlerdi.” diye konuştu.