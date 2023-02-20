5 bin çadır ihtiyacı olan mahalleye 320 çadır





Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlarken, bölgedeki depremzedelerin barınmak için en büyük ihtiyacı olan çadır sorunu halen çözüme kavuşturulamadı. Çadır yetersizliği sebebiyle deprem bölgesindeki vatandaşlar, soğuk kış günlerinde kendi çabalarıyla barınma ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Hatay’da incelemelerde bulunarak depremzedelerin sıkıntılarını dinledi. CHP’li Özel’e Hatay ziyaretinde CHP milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal, Burhanettin Bulut ile Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki’de eşlik etti.

Deprem bölgesinde yaşanan sıkıntıları çektiği videolarla gündeme taşıyan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile Hatay ilinde yaşanan çadır sıkıntısını gündeme taşıdı. CHP’li Özel’e mahallesindeki yaşanan sıkıntıları dile getiren Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Harbiye mahallesi muhtarı İbrahim Öztürk, en önemli sorunlarının çadır olduğunu ifade etti.

“BAKANLAR TERSİNİ SÖYLESE DE EN BÜYÜK İHTİYAÇ ÇADIR”

CHP Grup Başkanvekili Özel yaptığı kısa açılamada, iktidar yetkililerinin çadır sorunun olmadığına yönelik açıklamalarda bulunmasına rağmen depremin 14.’üncü gününde bölgede en büyük ihtiyacın halen çadır olduğunu dile getirdi.

CHP’li Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Depremin 14.’üncü günüde Harbiye mahallesindeyiz. Her ne kadar bakanlar, tam tersini de söylese, depremin 14’üncü gününde halen en zorunlu ihtiyaç çadır. Defne İlçesinin 40 bin nüfuslu Harbiye Mahallesi’ndeyiz. En az 5 bin çadıra ihtiyaç var ama tahsis edilen çadır sayısı 320. Böyle bir akıl tutulmazlığı yok. Vatandaşlarımız halen daha sokaklarda bir ateşin başında ısınarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bir an önce yaşanan bu çadır sorununa çözüm bulunması gerekir.”

“ÇADIR YOK DİYE VATANDAŞLAR ÜZERİME YÜRÜYOR”

40 binin üzerinde insanın yaşadığı mahallelerine 320 çadır verildiğini söyleyen Harbiye Mahallesi Muhtarı İbrahim Öztürk, depremin üzerinden günler geçmesine rağmen mahallesinde halen daha bir çok kişinin sokakta kaldığını dile getirdi.

Harbiye Mahallesi muhtarı İbrahim Öztürk yaşanan çadır sıkıntısını şu ifadelerle dile getirdi: “1939 yılında kurulmuş 11 mahalleden oluşan bir beldeydik. 2014 yılında mahalleye dönüştük. Mahallemizde 23 bin seçmen ve 40 binin üzerinde bir nüfus var. Bize gönderilen resmi çadır sayısı 320. Çadır yetersizliği sebebiyle vatandaş benim üzerime geliyor. Ancak bana verilen çadır sayısı 320’dir. Şu anda yaklaşık 5 bin çadıra ihtiyacımız var. Vatandaş resmi kurumlara gidiyor onlarda ‘Muhtarınıza gidin’ diyorlar. Muhtara hiçbir çadır verilmiyor. Şu anda doktorlar, bilim adamları, çocuklar, hamile kadınlar, engelliler yani aileler dışarıda yatıyor. Bu durumu sayın valime ve kaymakamıma bildirmeme rağmen diyorlar ki ‘çadır yok’. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Öncelikle talebimiz çadır. Bir an önce mahallemize sokakta bir insan bile kalmayacak kadar çadır gönderilmesi gerekir.”

Muhtar Öztürk’ün konuşmasını kimi zaman bölen mahalle sakinleri de en önemli ihtiyaçlarının çadır olduğunu dile getirdi.