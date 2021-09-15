5 bin iş başvurusu olunca CHP’li Belediye Kariyer Merkezi açtı

Aydın’ın CHP’li Efeler Belediyesi’ne büyük bölümü üniversite mezunu yaklaşık 5 bin kişi iş başvurusunda bulununca, iş arayanları eleman arayan işverenlerle buluşturacak Kariyer Merkezi açıldı. Merkeze ilk gün yüzden fazla başvuru oldu.

Latif SANSÜR

Efeler’in CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, iki buçuk yılda çoğu üniversite mezunu yaklaşık 5 bin kişinin iş başvurusunda bulunduğunu, bu tablonun kendisini derinden etkilediğini, bu nedenle Kariyer Merkezi’ni kurduklarını söyledi. Atay, “Üniversiteyi bitirip yıllarca iş bulamayan gençlerimizin gelecekle ilgili umutları kalmıyor. Hayata küsüp bunalıma giriyorlar. O gençlerimizin iş bulmalarını sağlayacak olan sistemi kurmuş olmaktan mutluluk duyuyorum. Kariyer Merkezi’miz bu kötü durumu ortadan kaldırmak için çalışacak. İş arayanları eleman arayan işverenlerle buluşturacak. İlçemizin yetişmiş insan kaynağından doğru şekilde faydalanmayı sağlayacak” dedi.

“ÖNCELİK EFELER’DE İŞ ARAYANLAR OLACAK”

Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi’nin İŞKUR’la yarışmak amacıyla kurulmadığını vurgulayan Başkan Atay, “Devletle yarışmıyoruz, sadece bürokratik sorunlarla uğraşmadan, Efeler ilçemizde iş arayan gençlerimizi işe kavuşturmanın bir yöntemini aradık ve onu gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz sistemde önce Efeler’de iş arayan gençlerimiz öne çıkacak, daha sonra ülke çapında hizmet verilecek. Umarım işyeri sahipleri de Kariyer Merkezi’mizi kullanarak sistemden etkin şekilde faydalanıp eleman ihtiyaçlarını karşılarlar” diyerek sistemin ücretsiz olacağının altını çizdi.

TİCARET ODASI BAŞKANINDAN TAM DESTEK

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken Kariyer Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada belediyeciliğin sadece yol yapmak, çöp toplamak olmadığını söyleyerek, “Belediyecilik, yönettiğiniz kentin ekonomisi, istihdamı ve refahıyla da ilgilenmek demektir. Sayın başkan, seçimlerden önce odamıza ziyarete geldiğinde vermiş olduğu bir sözü bugün yerine getiriyor. An itibariyle sistemin işveren kullanıcı bölümüne ilk girişi Aydın Ticaret Odamızın Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fatih Namık Talay yaptı. Bundan sonrasının da çorap söküğü gibi gelmesini temenni ediyorum. Evine helalinden ekmek götürmek isteyen bir iş arayanla, işçiye ihtiyacı olan bir işvereni bile buluşturursa bu sistem sonuca ulaşmış demektir. Sayı ne kadar artarsa da o kadar verimli olur. Kariyer Merkezi’nin marka kent Efeler’in kariyerine de bir katkı sağlayacağını düşünüyorum.” dedi.

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