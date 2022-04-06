5. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar..

5. Gün Ramazan İftar Menüsü

Kavurmalı Kereviz Çorbası

Domates Soslu Tavuklu Krep

Ispanaklı Erişte

Elma Kompostosu

Şam Tatlısı

Kavurmalı Kereviz Çorbası

Kavurmalı kereviz çorbası tarifi için malzemeler

Yarım kg kereviz

2 dilim kavurma

1 patates

1 havuç

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı krema

4~5 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Kavurmalı kereviz çorbası hazırlanışı

İki yemek kaşığı tereyağını tencerede eritin. Yağ ısınınca sarımsakları ve havucu ekleyip soteleyin. Küp şeklinde doğradığınız patatesi ve kerevizi ekleyip sotelemeye devam edin. 5-6 dakika sonra suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Çorbayı ezerek püre haline getirin. Kremayı, tuzu ve karabiberi ekleyip bir taşım kaynatın ve tencereyi ocaktan alın. Bir yemek kaşığı tereyağını tavada eritin. Üzerine minik parçalara ayırdığınız kavurmayı ekleyip soteleyin. Kavurmayı çorbanın üzerine serpip karıştırın ve servis yapın.

Domates Soslu Tavuklu Krep

Domates soslu tavuklu krep tarifi için malzemeler

Krep için

3 yumurta

1.5 su bardağı süt

1.5 su bardağı un

4 yemek kaşığı riviera zeytinyağı

Tuz

İç harcı için

300 gr tavuk göğüs eti

100 gr mantar

1 soğan

2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı riviera zeytinyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Domates sos için

7~8 domates

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı riviera zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Domates soslu tavuklu krep hazırlanışı

2 yemek kaşığı Komili Riviera Zeytinyağı’nı tavada ısıtın. Piyazlık doğradığınız soğanları ilave edip birkaç dakika kavurun. 1 diş ince kıyılmış sarımsak ile jülyen doğradığınız tavukları ekleyin ve birlikte kavurmaya devam edin. Tavuklar pembeleştikten sonra ince doğradığınız mantarları ilave edin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Birkaç dakika daha karıştırarak kavurduktan sonra ocaktan alın. Taze domates sos için, dörde böldüğünüz domatesleri sarımsak, domates salçası, tuz ve karabiberle birlikte rondodan geçirerek püre haline getirin. Riviera zeytinyağını tavada ısıtın. Rondodan geçirdiğiniz karışımı tavaya ilave edip karıştırın. Sos suyunu yarı yarıya çekinceye kadar pişirin. Krep için, karıştırma kabına yumurtaları kırın. Sütü ve 1 yemek kaşığı riviera zeytinyağını ekleyip çırpın. Unu da ilave ettikten sonra karıştırmaya devam edin. Kalan yağ ile krep tavasını yağlayın. Yağlanan krep tavasına kepçeyle krep hamurunu dökün ve pişirin. Her bir krep hamurunun arasına tavuklu harçtan ekleyip kaşar peyniri serpin. İkiye katlayın. Domates sosu ile servis yapın.

Ispanaklı Erişte

Ispanaklı erişte tarifi için malzemeler

1 paket erişte

2 yemek kaşığı tereyağı

1 soğan

500 g ıspanak

2-3 sosis

3 diş sarımsak

Tuz

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yumurta

1.5 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

Ispanaklı erişte hazırlanışı

Erişteyi haşlayıp suyunu süzün. Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip kavurun. Ispanakları ayıklayıp yıkayın. İri parçalar halinde doğrayıp soğana ilave edin. İnce doğradığınız sosisler, ezdiğiniz sarımsak ve tuzu ekleyip karıştırın.

Erişteyi yağlanmış bir fırın kabına alın. Üzerine ıspanak ve rendelenmiş kaşar peynirin yarısını ekleyip karıştırın. Bir kasede çırptığınız yumurta ve yoğurt karışımını döküp kalan kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

Elma Kompostosu

Elma kompostosu tarifi için malzemeler

6~7 orta boy kırmızı elma

2 çubuk tarçın

1.5 su bardağı toz şeker

1 limon

1 tatlı kaşığı yıldız anason

Yarım çay bardağı kuru üzüm

Su

Elma kompostosu hazırlanışı

Elmaların kabuğunu soyup çekirdeklerini çıkarın. Küp şeklinde doğrayıp tencereye alın. Üzerine elmaları iki parmak geçecek kadar soğuk su ilave edin. Yıldız anason, çubuk tarçın ve üzümü de ekleyerek elmalar yumuşayana kadar pişirin. Elmalar piştikten sonra şekeri ve limon suyunu ekleyin. 5-10 dakika daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Soğutup servis yapın.

Şam Tatlısı

Şam tatlısı tarifi için malzemeler

Malzemeler

1 yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı ayçiçeği yağı

Yarım su bardağı yoğurt

3 su bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

30 gr margarin

1.5~2 su bardağı ceviz içi

Şerbeti için

2.5 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

Şam tatlısı hazırlanışı

Derin bir kapta yumurta ve toz şekeri mikserle 2-3 dakika çırpın. Ayçiçeği yağı ve yoğurdu ekleyip 2-3 dakika daha çırpın. Son olarak irmik, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip fazla çırpmadan karıştırın. 1 saat kadar bekletin. 26 cm’lik fırın kabını margarin ile yağlayın. Hazırladığınız harcın yarısını kalıba aktarıp kaşığın tersi ile düzleştirin. Her tarafına eşit olacak şekilde ceviz içi yayın. Kalan harcı kaşık yardımıyla cevizlerin üzerine parça parça yerleştirip hafifçe yayın. Fırını 150 dereceye ayarlayın. Soğuk fırına verin. Kızarıncaya kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Şerbeti için su ile şekeri 10 dakika kısık ateşte kaynatın. Ocaktan almaya yakın limon suyu ekleyip 1 dakika daha kaynatın. Ilınması için bekletin. Tatlı fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığının gitmesini bekleyin. Üzerine ılık şerbeti gezdirin. Şerbetini çektikten sonra buzdolabına alıp 1 gece bekletin. Dilimleyip her tarafına bolca hindistan cevizi serpin. Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR AYET

Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer (bunlardan) alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir. (Hac yolculuğu için) emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür. Bu söylenenler, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah’tan korkun. Biliniz ki Allah’ın vereceği ceza ağırdır.Bakara( 2) 196

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR HADİS

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun seyabından hiçbir eksilme olmaz.