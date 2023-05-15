5 kentte şaşırtan sonuç! Aynı seçmen iki farklı tablo

Türkiye dün tarihini en kritik seçimi için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı için 4 adayın yarıştığı seçim, hiç bir aday yüzde 50+1’e ulaşamadığı için sonuçlar kesinleşmese de ikinci tura kaldı.

İttifaklar arası hatta zaman zaman ittifak içi yarışın yaşandığı milletvekilliği seçiminde ise sandalye dağılımı netleşti.

5 İLDE AYNI SEÇMEN FARKLI SONUÇ

Seçim sonuçları seçmen davranışları açısından ilginç verileri de ortaya çıkardı. Örneğin İstanbul, Ankara, Hatay, Kars ve Ardahan’da seçmen cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi. Ancak milletvekilliği seçiminde seçmenin tercihi Cumhur İttifakı’ndan yana oldu.

İstanbul’da oy kullanan seçmenin yüzde 46.23’ü Cumhur İttifakı yüzde 36.51’i Millet İttifakı dedi. Aynı seçmen cumhurbaşkanlığı için yüzde 48.5’le Kılıçdaroğlu’nu desteklerken Erdoğan’a verilen destek yüzde 46.69 oldu.

Ankara seçmeni cumhurbaşkanlığında yüzde 47.31’le Kılıçdaroğlu’nu yüzde 46 ile Erdoğan’ı destekledi. Ankaralıların parlamento için tercihi ise yüzde 46,57 ile Cumhur İttifakı, yüzde 43.53 ile millet ittifakı oldu.

HATAY’DA KIL PAYI SONUÇ

En büyük sürprizin yaşandığı deprem bölgesindeki Hatay’da da seçmenin tercihi milletvekilliğin yüzde 48.71’le Cumhur İttifakı’ndan yana oldu. Millet İttifakı ise yüzde 36.53’te kaldı. Cumhurbaşkanlığında ise Hatay küçük bir farkla da olsa tercihini Kılıçdaroğlu’ndan yana kullandı. Seçmenin yüzde 48.07’si Kılıçdaroğlu derken 48.03’ü Erdoğan dedi.

KARS VE ARDAHAN DA İKİ FARKLI TABLO

Benzer bir tablonun ortaya çıktığı diğer iki il ise Kars ve Ardahan oldu. Karslı seçmenin cumhurbaşkanlığı için tercihi yüzde 54.57 ile Kılıçdaroğlu, yüzde 39.39’la Erdoğan’dan yana. Parlamento içinde ise seçmenin yüzde 37.88’i Cumhur, yüzde 31.47’si Millet İttifakı’na oy verdi.

Seçmenin yüzde 39.37’sinin Cumhur İttifakı’na, yüzde 34.73’nün Ardahan ise Kılıçdaroğlu yüzde 56.15’le seçimi önde tamamladı. Erdoğan ise oyların yüzde 39.16’sını aldı,.