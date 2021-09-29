5 maddede kripto para yatırımında dikkat edilmesi gerekenler





Karabük’te bir vatandaşın kripto para yatırımı yüzünden intihar ettiği iddiası, bu alanda yatırım yapmanın risklerini gündeme getirdi. Kripto paralar konusunda genelde ikiye ayrılıyoruz. Bir taraf hiçbir şekilde kripto para dünyasını güvenli bulmuyor. Diğer taraf ise Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların, geleceğin para birimleri olduğunu düşünüyor. Peki bu piyasaya girmek ya da piyasada kalmak konusunda kararlıysanız nelere dikkat etmeniz gerekiyor? 5 başlık altında anlattık. Editör: Yaşar Özer

Kurgu: Eren Taşyürek

Stajyer: Elif Altuntaş