5 Mart Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Süper Loto’da büyük ikramiyenin 3. devir sonrası ulaştığı rakam…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her perşembe akşamı düzenlenen Süper Loto’da bu akşam 646. hafta çekilişi yapılacak. Geçtiğimiz hafta Süper Loto’da 6 şanslı rakamı bilen çıkmamış ve 3. devir gerçekleşmişti. 3. devir sonrasında ise büyük ikramiye tutarı katlanmış ve 7 milyon 107 bin liraya yükselmişti. Süper Loto’da bu akşam yapılacak çekilişte ise büyük ikramiye tutarının 9 milyon lira seviyelerine çıkması bekleniyor. MPİ’nin 5 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama sayfasına haberimizden erişebilir ve büyük ikramiye tutarını öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun 646. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Süper Loto çekilişinin hemen ardından sonuçlar belli olacak. Sonuçlar açıklandığı anda sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

SÜPER LOTO’DA 3. DEVİR

Süper Loto’nun 27 Şubat tarihli son çekilişinde 6 şanslı rakamı doğru tahmin eden çıkmamış ve büyük ikramiye 3. kez devretmişti. Devirlerin ardından büyük ikramiye 7 milyon liraya ulaşmıştı. Süper Loto’nun bu haftaki (5 Mart) çekilişinde büyük ikramiyenin daha da artması beklenirken, ödülün 9 milyon liralara yükseleceği tahmin ediliyor.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.