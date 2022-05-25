5 Mehmetçiğimizi füzeyle şehit etmişler

Pençe Kilit harekâtında 5 askerin şehit olduğu saldırıda PKK’lı teröristlerin olumsuz hava şartlarından yararlanarak füzeli saldırı düzenledikleri bildirildi. Teröristlerin, bölgedeki yoğun toz fırtınası sonrası başlayan şiddetli yağmur nedeniyle İHA ve SİHA ile helikopterlerin uçuşa ara verdikleri saatte saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Özgür CEBE

Hakkâri Çukurca’nın karşısındaki Metina, Zap, Avaşin-Basyan’da 17 Nisan’da başlatılan Pençe Kilit hava destekli kara harekâtı kesintisiz sürüyor. 5 askerin şehit edildiği bölgede yoğun helikopter trafiği yaşandığı bildirilirken, saldırı sonrasında sivil arazi aracıyla bölgeden kaçmaya çalışan 4 terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Dün Avaşin’in Kurojahro bölgesinde bir yer altı tünelinde kıstırılan teröristlerin etkisiz hale getirildiği sırada bu tünelin batı yakasında gizlenen bir grup teröristin tünelin bulunduğu bölgeye omuzdan ateşlemeli güdümlü füze ile saldırıda bulunduğu öğrenildi.

TOZ FIRTINASINDAN FAYDALANDILAR

Teröristlerin, yoğun toz fırtınası sonrası başlayan şiddetli yağış ve olumsuz hava koşullarından dolayı İHA ve SİHA’lar ile helikopterlerin uçuş yapmadığı bir saatte saldırıyı gerçekleştirdikleri bildirildi.

Mağaradaki 9 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin kendi aralarındaki şifreli telsiz muhaberelerinde, hain saldırının planlamasını ve emrini halen bölgede olduğu tespit edilen sözde Avaşin Özel güç sorumlusu Baran kod adlı Zebari Koç ile Behdinan saha sorumlusu Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay’ın verdiği tespit edildi.

Saldırının gerçekleştirildiği bölgenin uydu üzerinden nokta koordinatları da belirlendi ve teröristlere nokta operasyonlar düzenlendiği bildirildi. Terörist Atalay’ın, 30 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı ve hain örgütün silahlı kolu HPG’nin de sözde komuta konseyi üyesi olduğu öğrenildi. Terörist, İçişleri Bakanlığının da en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 milyonluk kırmızı kategorisinde yer alıyor. Bu iki teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların teröristlerin kaçış istikametindeki Basyan Vadisi içinde yoğunlaştığı bildirildi.

27 TÜNEL İMHA EDİLDİ

Harekâtın 38. gününde Pençe Kilit operasyonunda terör örgütüne ağır darbe vurulduğu bildirildi. 100’ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilirken, yapımı aylarca süren ve uzun uğraşlar gerektiren birbiriyle bağlantılı hava harekâtlarından korunmak için beton bloklarla inşa edilen 27 yeraltı tüneli hava harekâtlarında kullanılamaz hale getirildiği öğrenildi. Uydu üzerinden tespit edilen koordinatlarla lazerle işaretlenen tünellerin tam isabetle vurulduğu bildirildi. V, Y, Z harf şeklinde zikzaklı yeraltı tünellerinde 12 ton kuru gıda, erzak, yaralı teröristlerin tedavisinde kullanılan kan kesici iğne ve serumlar, tıbbi ilaç ve medikal malzemeler de imha edildiği bildirildi.

TELSİZLERİ KANADA MENŞELİ ÇIKTI

Avaşin’in Verheli bölgesinde imha edilen en önemli hedeflerden birinin ise teröristlerin birbirleriyle iletişim sağladığı telsiz komuta merkezi oldu. Ele geçirilen uzun menzilli Sahra sabit telsiz cihazları ile el telsizlerinin Kanada menşeli olduğu ve Suriye’deki YPG’li teröristlerin kullandıkları telsizlerle aynı özellikte olduğu belirlendi.

BARINMA ALANLARINDA KONTROL SAĞLANDI

Harekâtın sürdüğü Metina Vadisindeki Hiror, Keste, Seraro, Golka, Deşiş, Zendura, Begova, Dinarte, Bilmende, Bergari, Derar, Beşili kamplarının teröristlerden temizlendiği, Avaşin-Basyan Vadisindeki Mamreş, Kırmızı Tepe, Mervanos, Aris, Şuke, Kartal ve Verheli kampları ile Zap’daki Bedevi Kalesi, Ertuş, Küçük Cilo, Çemço, Sida, Nerveh, Kinyaniş, Kunişka, Qumriye, Xişxaşa, Tirvaniş, Dinazor Kayalıkları, Şive ve Şamke kamp alanlarının da teröristlerden temizlendiği ve bu bölgelere Mehmetçiğin yerleştiği kaydedildi.

Ara, bul, yok et, yerleş taktiğiyle etkili sonuçlar alan TSK, bölgede kontrolü yüzde 70 sağladı. Mehmetçiğin karadan ilerlemesini ve hareket kabiliyetini zayıflatmak için stratejik hakim tepeler, geçiş güzergahları ve patika yollara tuzaklanmış metal variller içinde hazırlanmış 200’ün üzerinde uzaktan kumandalı patlayıcı da etkisiz hale getirildi.

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