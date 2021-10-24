5 milyar dolarlık yabancı sermayede alarm zilleri

TL’deki değer kaybı nedeniyle MSCI, Türkiye’yi gelişen ülkelerden çıkarıp sınır ülkeler grubuna almayı değerlendiriyor. Dr. Murat Kubilay, “Bu olursa Türkiye Arjantin’e benzer” dedi.

Nuray TARHAN

Merkez Bankası’ndaki görevden almalar sonucunda Türk Lirası’nda bir türlü önüne geçilemeyen değer kaybı nedeniyle Türkiye’yi uluslararası piyasalarda da darbeler bekliyor. Hisse senedi piyasaları için uluslararası yatırımcıların endeks sağlayıcısı olan Morgan Stanley Capital International’ın (MSCI) Türkiye’yi kasım ayında “gelişmekte olan ülkeler” grubundan çıkarıp Togo, Sri Lanka gibi ülkelerin yer aldığı “sınır ülkeler” kategorisine almayı değerlendirdiği belirtiliyor. 2013 yılında yüzde 2.2 ağırlıkla endekste 12’nci sırada yer alan Türkiye, şu anda binde 2 ağırlıkla 20’nci sıraya düşmüş durumda.

ARJANTİN’E BENZERİZ

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, endeks sayesinde büyük fonların tek tek hisse almak yerine 20 şirketten toplu hisse alabildiklerini belirterek, “Gruptan çıkarsak bu para ülkeye gelmemiş olacak. Bu yaklaşık 5 milyar dolarlık bir paraya tekabül edebilir. Bu durumda Türkiye, bizimle aynı gelişmişlik düzeyinde olan ama bu listede bulunmayan Arjantin’e benzer. Böylece şahsına münhasır bir gruba dahil edilmiş olur” dedi. Türkiye’nin yaklaşık 10 yıl önce bu grubun en iddialı ülkelerinden birisi olduğunu hatırlatan Kubilay, sözlerini şöyle sürdürdü: “En üstlerde Çin, Güney Kore ve Tayvan olduğunu unutmayalım tabii ama Türkiye o dönemde daha da yukarılara çıkacak ülke beklentisine sahipti. Fakat uzun süredir Türk Lirası’nda değer kaybının yaşanması, salgın sonrası Türkiye’nin ekonomik krize girip hisse senedi piyasalarında da reel düşüş olması nedeniyle geri planda kaldı.”

Kubilay, endekste olabilmek için önemli kriterlerden birisinin de konvertibilite yani TL’nin bir sermaye kontrolü olmaksızın yurda sokulabilmesi ve çıkarılabilmesi olduğunu belirtti. Bu nedenle Berat Albayrak döneminde (2020 Haziran) yabancıların swap erişimini engelleyen bazı düzenlemeler nedeniyle de MSCI’nın tepki verdiğini ve yine Türkiye’nin sınır ülkeler grubuna düşürülme riskinin doğduğunu hatırlatan Kubilay, “Alınan önlemlerle önüne geçilince Türkiye grupta kaldı” dedi.

ENDEKSLERDE AĞIRLIĞIMIZI KAYBEDİYORUZ

MSCI’da bu tür düzenlemelerin yılda birkaç kez yapıldığını belirten Dr. Murat Kubilay, geri dönüşü mümkün olmayan yola girildiğinden emin olunduktan sonra karar alındığını söyledi. O nedenle Çin’in bulunduğumuz gruba dahil olmasının uzun bir süreç sonunda gerçekleştiğini hatırlatan Kubilay, şunları söyledi: “Türkiye’de önümüzdeki dönemde kurumsallığı artırıcı gelişmeler olursa bu konu gündemden düşer fakat kötüleşme sürerse korktuğumuz başımıza gelebilir. Bu durum gerçekleşmeden Türkiye’nin belirli reformlarla kendisini koruyabileceğini düşünüyorum. Türkiye’nin tüm endekste yükselen ülkeler grubunda yer almasa dahi TL’deki değer kaybından dolayı tüm endekslerde ağırlığını kaybettiğini, bu nedenle de her zaman göz ardı edilebilir ülkeler sınıfına fiiliyatta düştüğünü belirtmekte yarar var.”