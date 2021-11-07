5 milyon kişinin doğalgazı kesildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Bakanı’nın “Avrupa’nın en ucuz doğalgazı Türkiye’de” açıklamasına tepki göstererek, “Son 3.5 yılda 5 milyondan fazla abonenin doğalgazı, faturasını ödeyemediği için kesildi” dedi.

Başak KAYA

Türkiye’de faturasını ödeyemediği için elektriği ve doğalgazı kesilen milyonlar varken Enerji Bakanı hala fiyatların ‘ucuz’ olduğunu iddia ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Avrupa’nın en ucuz doğalgazı Türkiye’de” açıklamasına tepki gösterdi. Akın, “2018 yılı ile Mayıs 2021 arasındaki 3.5 yıl boyunca 5 milyondan fazla abonenin doğalgazı faturasını ödeyemediği için kesildi. İktidar bir yandan vatandaşa kombiyi kıs diyor, diğer yandan ucuz diyor. Vatandaşın aklıyla alay mı ediyorsunuz?” dedi.

TASARRUF DEĞİL FON

Akın, CHP’nin kış aylarında ısınma masraflarını karşılamakta zorlanacak vatandaşlar için önerdiği kış fonunu tekrar gündeme getirerek iktidarı bunun yerine halka enerji tasarrufu aklı vermekle eleştirdi. Ahmet Akın, “Avrupa ülkeleri vatandaşlarına destek verirken AK Parti ‘kombiyi daha düşük derecede yakın’ diye vatandaşımıza akıl veriyor. Biz ‘kış fonu’ diyoruz, iktidar ‘kıs kombiyi’ diyor” şeklinde konuştu.

Akın yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“EPDK’nın resmi verilerine göre 2018’de faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı 1 milyon 552 bin 65 oldu. 2019’da faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı 1 milyon 726 bin 78 aboneye çıktı. Covid-19 pandemisinin yaşandığı 2020’de kesintiler devam etti. 2020’de faturasını ödeyemediği için 1 milyon 279 bin 990 abonenin doğalgazı kesildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre de 2021 yılının ilk beş ayında 674 bin 784 abonenin doğalgazı kesildi. Buna göre Ocak 2018’den Mayıs 2021’e kadar geçen yaklaşık 3.5 yıl içinde toplam 5 milyon 232 bin 917 abonenin doğalgazı kesildi.”