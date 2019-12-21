‘5 paket hiçbir işe yaramadı’

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, AKP’nin 17 yıllık ekonomi ve dış politika yanlışları nedeniyle “Duvara tosladığını” savundu. Toprak yaptığı açıklamada, Merkez Bankası kaynakları ve tek seferlik gelirlere rağmen 2019 bütçesinin iflas ettiğini, 2020 bütçesinin de iflas edeceğini öne sürdü.

Toprak, “Bu krizin sorumlusu esnaf değil. İşadamları değil. İşadamları mı dedi ‘gidelim Suriye bataklığına girelim’ diye. Bu krizin sorumlusu sizin uygulanan yanlış ekonomi ve dış politikadır” dedi.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Toprak şunları söyledi: “Beş tane paket açıkladınız. Hiçbir işe yaramadı. 2019 bütçesinde açık tutarı hedefiniz 80.6 milyar lira idi. Bu yıl Merkez Bankası’nın 38 milyar liralık kârını bütçeye aktardınız. 40 milyar liralık ihtiyat akçesini de aktardınız. İmar Barışı’ndan, bedelli askerlikten gelen 19 milyarı da aktardınız ve toplamı 97 milyar lira oldu. Buna rağmen bütçe açığı 100.7 milyar lira. Bu aktarılanlar olmasaydı 197-200 milyar lira olacaktı. Duvara toslayınca Varlık Vergisi getirdiniz.”

‘VARLIK VERGİSİ GETİRDİNİZ’

Varlık Vergisi’nin Kasım 1942’de çıktığını ve 16 ay uygulandıktan sonra vazgeçildiğini hatırlatan Toprak, “Çünkü bir hataydı. Siz 77 yıl sonra yeniden Varlık Vergisi getirip, vatandaşın malına, mülküne göz diktiniz. Varlığı olan vatandaş bunu satınca zaten vergisini ödüyor” dedi.

İktidarın bir gece çıkarılan torba yasalarla vatandaşın mal varlığına göz diktiğini ifade eden Toprak, “Vatandaşın varlığına göz dikerseniz, bu ülkeye yabancı yatırımcı gelmez. Bankalardaki döviz mevduatı 230 milyar dolara dayandı. Böyle giderse, millet bankadaki parasını da yurtdışına çıkartacak” ifadelerini kullandı.