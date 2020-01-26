5 soruda evde KOAH testi

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), ‘Kronik hava yolu tıkanıklığı’ anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, akciğerlerin bu kronik ve ölümcül hastalığı her yıl dünyada yaklaşık 3 milyon kişinin canına mal oluyor. Ülkemizde ise 40 yaş üstündeki her 5 kişiden 1’inde KOAH görülüyor…Peki KOAH riski taşıyıp, taşımadığınızı nasıl anlarsınız? Bu hastalıktan korunma yolları nelerdir? Kesin tedavisi mümkün müdür? İşte yanıtları…

SEBEPLERİ NELERDİR?

Sinsi bir hastalık olan KOAH’ın yüzde 90’ından sorumlu olan en önemli sebep sigaradır. Geriye kalan yüzde 10’a ise özellikle kırsal bölgelerde ısınma ve yiyecekleri pişirme amaçlı soba yakıtı olarak kullanılan, odun ve tezek dumanının solunması yol açmaktadır.

İŞTE O SORULAR

1- Haftada 3 günden fazla süren öksürüğünüz var mı?

2- Haftada 3 günden fazla balgamınız oluyor mu?

3- Yaşıtlarınızla birlikte yürürken nefesiniz onlardan daha çabuk daralıyor mu?

4- 40 yaşından büyük müsünüz?

5- Daha önce sigara içtiniz mi? Sigara içmeye devam ediyor musunuz?

Bu 5 sorudan en az 2 ya da 3’ünün yanıtı ‘evet’ ise acilen bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurunuz.

TEDAVİSİ VAR MI?

KOAH hastalığını tamamen ortadan kaldıran bir tedavi yöntemi veya ilaç yoktur. Bunu iddia edenlere inanmayınız… KOAH’lı olup etkin bir şekilde öksüremediği için balgamını atamayan hastalar için bronkoskopi işlemi yapılarak hava yollarının açıklığı sağlanabilir. Ayrıca daralmış bronşlar, bronkoskopi işlemi sırasında balon dilatasyonu ile kısmen açılabilir. Ancak bu yöntemler kesinlikle KOAH hastalığını tamamen ortadan kaldırmaz.

4 EVREDEN OLUŞUR

KOAH; hafif, orta, ağır ve çok ağır olmak üzere 4 evreye ayrılır. Hafif evredeki hastalar, sigarayı bırakır ve uygun ilaç tedavisi alırlarsa hastalıkları tamamen kontrol altına alınarak günlük yaşamlarına rahat bir şekilde devam edebilirler. Erken dönemde sigarayı bırakmak kadar KOAH ilerlemesinin önüne geçebilecek ikinci bir tedavi şekli yoktur. KOAH’ın kontrol edilebilmesi için mutlaka sigaranın bırakılması gerekir. Hava kirliliğinin azaltılması, ev içindeki havanın temizliği, mesleksel olarak maruz kalınan tozların, partiküllerin, gazların ve kimyasalların solunmasının önlenmesi koruyucu tedavinin en önemli basamağını oluşturmaktadır.

İLERLEMEYİ ÖNLER

KOAH tedavisinde kullanılan ilaçların ve ilaç dışı tedavilerin temel amaçları hastalık belirtilerini azaltmak, hastalığın alevlenmesinin önüne geçmek, hastalığın ilerlemesini önlemek, hastanın egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini artırmak, KOAH nedeniyle oluşan ek hastalıkların yol açtığı sorunları düzeltmektir.