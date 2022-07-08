5 üniversitenin rektörü değişti

Yazan:
Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, beş üniversiteye yeni rektör atadı. Atananlar arasında AKP yönetiminde geçmişte görev almış ve milletvekilliği yapmış Prof. Dr Edibe Sözen de var.

Yayınlanma: 01:40 – 09 Temmuz 2022 Güncellenme:

5 üniversitenin rektörü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Görev süresi dolan rektörlerin yerine yeni rektörler atandı.

Maltepe Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Edibe Sözen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Kamil Çolak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent, Sakarya Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al getirildi.

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