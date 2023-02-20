5 yıl boyunca sümen altı edilen rapor ortaya çıktı: İlçedeki binaların yüzde 70’i riskli…

Erzurum Teknik Üniversitesi’nin (ETÜ) 2018 yılında hazırladığı ve bugüne kadar ‘sümen altı edildiği’ ileri sürülen bir ‘deprem raporu’ ortaya çıktı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden akademisyen ve öğrenciler tarafından hazırlanan ve Palandöken Belediyesi tarafından finanse edilen rapora göre, Palandöken İlçesi sınırları içerisindeki binaların büyük bir kısmı “riskli” durumda.

ETÜ RAPORU TEHLİKEYİ ORTAYA KOYDU

“Sokaktan Tarama Yöntemiyle Binaların Bölgesel Deprem Risk Dağılımının Belirlenmesi” başlıklı raporun “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan riskli yapıların tespitine ilişkin esaslar çerçevesinde” hazırlandığı belirtildi.

2017 yılında başlayan ve dönemin AKP’li Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar tarafından finanse edilen ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dilek Okuyucu, Arş. Gör. Burak Gedik ile İnşaat Mühendisleri Gökçe Kaan Savaş, M. Fatih Şuşarlıoğlu ve Tarık Kara tarafından yapılan çalışma, 2018 yılında tamamlanmış ve 1 Mart 2018’de bilimsel rapor olarak da yayınlanmış.

BİN 177 BİNA İNCELENMİŞ, SONUÇ KORKUNÇ!

Akademisyenler tarafından hazırlanarak dönemin belediye yönetimine teslim edildiği belirtilen raporda, “Değerlendirilen bin 177 adet betonarme yapının yüzde 7.2′ sinin yüksek riskli, yüzde 62.4′ ünün orta derecede riskli, yüzde 7.3′ ünün düşük riskli, yüzde 22′ sinin güvenli ve yüzde 0.7′ sinin çok güvenli olduğu sonucuna varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Rapora göre incelenen bin 177 binanın yüzde 70’i “yüksek riskli” ve “ortada derecede riskli” kategoride yer alıyor. Çok güvenli yapı kategorisinin ise sadece yüzde 0.7 oranında kalması ve bu yapıların da sadece “tek katlı işyerleri” olduğunun vurgulanması da dikkat çekiyor.

RAPORDA ÜRPERTEN DETAYLAR VAR

* İncelenen yapılarda en çok gözlemlenen yapısal kusur kısa kolon varlığı olmuştur. Binaların yüzde 71.4′ ünde kısa kolon durumu tespit edilmiştir. Yapılarda ağır çıkma ve yumuşak kat bulunma durumları oransal olarak nispeten birbirine yakın çıkmıştır. Ağır çıkma bulunan yapıların oranı yüzde 27.1 iken yumuşak kata sahip yapıların toplam yapı sayısı içerisindeki oranı yüzde 24.3 olarak tespit edilmiştir.

* Çalışma esnasında proje ekibinin en çok zorlandığı husus bina görsel kalitesi parametresi hakkında karar vermek olmuştur. Uygulamacıyı normal koşullarda dahi zorlayan, sübjektif bir değerlendirme kriteri olan bina görsel kalitesi parametresi hakkında karar vermek dışardan ısı yalıtımı yapılmış binalar için son derece zor olmuştur.

* 9 Ekim 2008 tarih ve 27019 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Isı Yalıtımı Yönetmeliği her ne kadar yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapım işi ihalesi ilan edilmiş olan kamu binaları ve yapı ruhsatı alınmış özel binalar hakkında yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağını açıkça ifade etse de; incelenen bölgedeki pek çok yapıda dışarıdan mantolama uygulamasıyla ısı yalıtımı işlemi gerçekleştirilmiş olduğu gözlemlenmiştir.

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan ve sadece Palandöken İlçesin Yenişehir bölgesiyle sınırlı kalan “deprem risk raporu”yla ilgili Palandöken Belediyesinin bugüne kadar adeta hiç bir çalışma yürütmemesi şaşkınlıkla karşılandı.

10 BİNLERCE İNSANIN OTURDUĞU BİNALARIN SON DURMU

Palandöken ilçesi Yenişehir semti 1980’li yıllarda gecekondu önleme bölgesi olarak imara açıldı ve halen 169 bin 400 üzerinde nüfusa sahip. Bölgedeki binaların son durumunu gösteren fotoğraflarda ETÜ’nün hazırladığı raporun ne kadar gerçekçi olduğunu gözler önüne serdi. ETÜ raporunda “beton ömrünü tamamlamak üzere” vurgusu yapılan 30-40 yıllık binaların, taşıyıcı kolanları ve kirişlerindeki betonların ekonomik ömrünü doldurduğu fotoğraflara da açıkça yansıdı.

Bir çok binada kolon ve kiriş çatlakları gözle görülüyor. Bazı binalarda ısı yalıtımı için yapılan mantolama işlemleri binalardaki derin çatlaklarında görülmesini engelliyor. Uzmanlar özellikle Yenişehir bölgesinde, binalarda depreme dayanıklılık testinin yapılması ve gerekirse binaların mühürlenerek yıkılması gerektiğine dikkat çekiyor.