72.3 F
Los Angeles
26 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündem5 yıl daha böyle geçer mi?
Gündem

5 yıl daha böyle geçer mi?

Alaturka Online
Alaturka Online

 % 50’lik enflasyonla, 20 liranın üstündeki dolarla, kilosu 30 lira olan soğanla, ay sonunu getirmeyen kuş kadar maaşla…

 En küçük eleştirinin bile hoş görülmediği polisin kapıya dayandığı baskıcı yönetimle…

Sürtük, çürük, cibiliyetsiz, şerefsiz, eşkıya haysiyet fukarası, kan emici, geri zekalı onursuz, vatan haini hakaretlerini işiterek…

Bağımsız olmayan yargıyla, hukuksuzlukla adaletsizlikle, yandaş savcı ve hakimlerle…

Kadını koruyan yasaları kaldıran, kadını değersizleştiren, şiddeti artıran bir zihniyetle…

Engellilere, “Sen pek engelliye benzemiyorsun” dendiği… Engellilerin sürekli hor görüldüğü…

Yüksek vergiler altında ezilerek, ağır borç yüzünden icra kapılarında çile çekerek…

BU ZULÜMLE 5 YIL DAHA GEÇER Mİ?

Önceki haber
9.3 milyar TL’lik deprem ihalesi yine yandaşa gitti
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,500BeğenenlerBeğen
16,196TakipçilerTakip Et
3,512TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States