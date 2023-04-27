5 yıl daha böyle geçer mi?

√ % 50’lik enflasyonla, 20 liranın üstündeki dolarla, kilosu 30 lira olan soğanla, ay sonunu getirmeyen kuş kadar maaşla…
√ En küçük eleştirinin bile hoş görülmediği polisin kapıya dayandığı baskıcı yönetimle…
√ Sürtük, çürük, cibiliyetsiz, şerefsiz, eşkıya haysiyet fukarası, kan emici, geri zekalı onursuz, vatan haini hakaretlerini işiterek…
√ Bağımsız olmayan yargıyla, hukuksuzlukla adaletsizlikle, yandaş savcı ve hakimlerle…
√ Kadını koruyan yasaları kaldıran, kadını değersizleştiren, şiddeti artıran bir zihniyetle…
√ Engellilere, “Sen pek engelliye benzemiyorsun” dendiği… Engellilerin sürekli hor görüldüğü…
√ Yüksek vergiler altında ezilerek, ağır borç yüzünden icra kapılarında çile çekerek…
BU ZULÜMLE 5 YIL DAHA GEÇER Mİ?