5 yıldır tıpkı ceketle derse giren öğretmenlerimiz var

Bu tespiti yapan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tüm eğitim çalışanlarına giyim, ulaşım, beslenme, yakıt ve kira yardımı yapılmasını istedi.

Yoksulluk günden güne derinleşirken, öğretmenler de ekonomik krizden nasibini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın komisyondaki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Anadolu’da beş yıldır aynı ceketle derse giren öğretmenler var” dedi. Tutdere, sosyal devlet ilkesi gereği tüm eğitim çalışanlarına giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmasını da istedi.

Abdurrahman Tutdere

Tutdere, “Öğretmenlerimizin yaşadığı mağduriyeti hiçbirimiz görmezden gelemeyiz. Öğretmenler yoksul, perişan, evine ekmek götüremez hale geldi. Kirasını ödeyemeyen, çocuğunu okutamayan öğretmenler var” dedi ve şunları söyledi:

“HAYAL KURAMIYORLAR”

“Genç öğretmenler artık ev, araba alma, evlilik yapma hayali bile kuramıyor. Ekonomik sorunlarla boğuşan öğretmen ordusunun nitelikli eğitim vermesi, nitelikli öğrenci yetiştirmesi mümkün değil. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Anadolu’daki neferleri olan öğretmenleri enflasyon karşısında koruyamazsa, sizin o koltukta oturmanızın bir anlamı yok, Türkiye’deki eğitim sorunlarının çözülme şansı da yok.” Tutdere, 19 Kasım’da yapılacak kariyer sınavının iptal edilmesi çağrısında da bulundu.