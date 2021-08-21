50 bin dolarlık ev bile vatandaşlık için satılıyor

Ülkesinden kaçan akın akın Türkiye’den ev almaya geliyor. TL’nin değer kaybının da sağladığı kolaylıkla 250 bin doları tamamlayacak birkaç ev birden alan Araplar hem TC vatandaşlığı kazanıyor, hem de evleri kiraya verip gelir elde ediyor.

ÖZLEM ERMIŞ BEYHAN

Türkiye’den vatandaşlık almak için toplam 250 bin dolarlık gayrimenkul almak yeterli olunca, TL’nin değer kaybının da etkisi ile ülkesinden kaçan Ortadoğulular Türkiye’ye akın etti; emlak siteleri hemen hemen bütün evleri ‘vatandaşlık almaya uygun’ ibaresi ile pazarlamaya başladı. Vatandaşlık için tek bir evin 250 bin dolarlık olması gerekmiyor, birkaç ev birden alıp 250 bin doları tutturan da vatandaşlığı da kapıyor. Bazı internet siteleri yabancılara Türkiye’ye hiç gelmeden online işlemler ve video ile gezdirerek ev satmayı, TC pasaportunun evlerine postalanmasını beklemelerini vadediyor. Yabancılara konut satışı bu yıl aylık 4 bin bandının üzerine yerleşti, temmuzda yüzde 64 artarak 4.495 adede ulaştı. Emlak sitelerinde artık hemen hemen her ev ilanı “Suitable for Citizenship-Vatandaşlığa uygun” ibaresiyle yer alıyor. 50 bin dolarlık evlerde dahi bu ibare var. Emlakçılar, “Yabancılar 250 bin doları bulacak birkaç ev toplayıp almayı tercih edebiliyor. 200 bin dolarlık bir ev buluyor, yanına 50 bin dolarlık bir ev daha ekleyerek vatandaşlığı alıyor” bilgisini verdi.

KİRAYA VERİYORLAR

Gayrimenkul alarak Türkiye vatandaşlığını alan ülkeler listesinde ilk sırada İran gelirken, onu Afganistan, Irak, Yemen, Çin, Filistin, Ürdün, Lübnan, Mısır ve Pakistan takip ediyor. Ortadoğuluların İstanbul’da Esenyurt, Başakşehir, Bahçeşehir’i tercih ettiği, bir arada yaşamak istedikleri ve evlerini günlük, haftalık kiraya vererek gelir elde ettikleri belirtildi.

Emlak Broker’ı Songül Toprak Özsan, “Araplar akın akın geliyor. Rejimden kaçan İranlılar ve Çinliler ABD’ye daha kolay geçecek bir kapı olarak görüyor Türkiye’yi” dedi. Suriyelilerin de çok ev aldığını ancak onların rakamlarda görünmediğini anlatan Özsan, “Suriyelilerin Hatay meselesinden dolayı Türkiye’den ev alması yasak. Türkiye’de şirket kurup o şirket üzerinden ev alıyorlar” dedi.