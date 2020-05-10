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50 gün sonra sokağa çıktılar, hayatlarının şokunu yaşadılar!

Yazan:
Alaturka Online
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Kaza, Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Corona virüsü salgını kapsamında evde kalan ve 4 saatliğine getirilen izinle sokağa çıkan Neriman ve Raif Ömer Serbest’e yaya geçidinde hızla gelen motosikletli kurye çarptı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yola savrulan çift, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Serbest çifti, tedavi altına alındı.

Kaza yerinden kaçan ismi açıklanmayan motosiklet sürücüsü ise polis tarafından yakalandı. Çifte motosikletin çarptığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA

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