50 kişi çamaşır ipine dilekçe asarak AKP’den istifa etti  

Mersin’in Bozyazı ilçesi AKP teşkilatı karıştı. 50 kişi ilçe başkanı Seçkin Taş’ın milletvekilliği aday adaylığı için görevden ayrılmasının ardından, Ali Navagasın’ın vekâleten atanmasına tepki göstererek istifa etti. Öfkeli AKP’liler, istifa dilekçelerini bu güne kadar örneğine rastlanmayan şekilde bina önüne gerdikleri çamaşır iplerine astı.

5 KİŞİ ARASINDAN ATANDI

Yaklaşık 3 yıldır Bozyazı ilçesi AKP başkanlığı görevini yürüten Seçkin Taş, kısa bir süre önce milletvekili aday adayı olmak üzere istifa etti. Bir süredir boş olan AKP ilçe başkanlığı koltuğuna ise ismi geçen 5 kişi arasından Ali Navagasın, genel merkezce vekâleten atandı.

ÇAMAŞIR İPİNE İSTİFA DİLEKÇESİ ASTILAR

AKP Bozyazı ilçesine genel merkezce yapılan atama parti teşkilatını karıştırdı. Yapılan atamanın haksız olduğunu savunan yaklaşık 50 kişi, önceki gün akşam saatlerinde parti binası önüne gitti.

Öfkeli partililer, bina önüne gerdikleri çamaşır iplerine önceden yazdıkları istifa dilekçelerini bantla yapıştırıp astı. AKP’liler, bu güne kadar eşi ve benzeri olmayan bir şekilde hayata geçirdikleri istifa yöntemini de görüntüsünü çekerek sosyal medya üzerinden paylaştı.

“TEPKİMİZ REİS’E DEĞİL”

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan istifa videosunda bir kişinin şu açıklamayı yapması dikkat çekti:

“REİS’in yanındayız, tepkimiz REİS’e değil, dayatma ilçe başkanı istemiyoruz. Bizim amacımız REİS’e güç katmak engel olmak değil. İstifaları ilçe binasına bırakıyoruz. Bu yanlıştan hemen dönün.”