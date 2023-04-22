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22 Nisan 2023
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50 kişinin bayram kavgası

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, dün Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Bayramlaşma için yakınlarının ziyaretine giden ailelerin, dışarıda oynayan çocukları tartıştı.

Tartışma, ailelerin de araya girmesiyle 50 kişilik taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevik kuvvetin de takviye gelip, müdahale ettiği kavga güçlükle sonlandırıldı. Kavdgada yaralanan Harun Y. (15), Ergün Y. (44), Sergen Y. (24), Egemen Y. (18), Servet Y. (19), Hasem Y. (35), Serdar U. (33), Mümin U. (16), Nevzat U. (35) ve Ömer U. (31), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan yaralılar, taburcu edildi ve ifadelerine başvuruldu. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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