50 milyon doz aşılama 2022 Haziran’da biter

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Covid-19 aşılama programının yavaş ilerlediğini öne sürdü. Türkiye’de ilk aşılamanın 14 Ocak’ta, 2. aşılamanın da 11 Şubat’ta başladığını hatırlatan Emir şunları söyledi: “2. ve 3. parti aşıların yani toplam 10 milyon aşının yapılmaya başlanmasının üzerinden bir ay geçti. Sağlık Bakanı günde bir milyon 100 bin kişinin aşılanacağını söylemişti. Toplamda 13 milyon doz aşının vurulma işlemi bitmeliydi. İlk aşılamanın başladığı günden bu yana 57 gün geçti ama toplam yapılan aşı sayısı 10 milyon 588 bin. Günde ortalama 185 bin doz aşı yapılmış. Bu hızla giderse 50 milyon kişinin aşılanması ancak 540 günde, yani 2022 yılının haziran ayında tamamlanabilecek.”

KOCA’NIN AŞI HEDEFİ TUTMADI

“Aşı kaynağınızı çeşitlendirin diye uyardık ama her nedense sadece Çin aşısına yöneldiler. İktidar, aşı bulamıyor ve beceriksizliğini kabul etmek yerine sorumluluktan nasıl kurtulacağının telaşına düşmüş. ”

Sağlık Bakanı Koca, daha önce “52.5 milyon insanımızın aşılamasını en geç mayıs ayına kadar bitirmek istiyoruz” demişti. Koca, önceki gün ise “Nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yapmalıyız” diyerek aşı hedefinin ötelendiğini söyledi.