500 bin öğrenciye müze götürdü

Kuruluşunun 25’inci yılı olan 2019’da Rahmi M. Koç Müzeleri’ni 1 milyon kişi ziyaret etti. Kuruluş, 1994 yılında İstanbul’da kurulan, 2005’te Ankara, 2007 ve 2014 yıllarında da Ayvalık’ta hizmete giren yeni binaları ve 17 yıldır Türkiye’yi il il dolaşan gezici müze projesi “Müzebüs”le geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Ertuğrul Duru, Müzebüs’ün eğitimde fırsat eşitliğinin en güzel örneği olduğunu belirterek, “2003’te Siirt’ten yola çıkıp yaz kış demeden Türkiye’yi il il dolaşarak 2 bin 300’ün üzerinde okulu ziyaret ettik. Geçen yıl 500 bininci öğrenciye ulaştık. 2020 yılında yeni sergilerimiz ve koleksiyonumuza kazandıracağımız objelerle ziyaretçilerimize ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

“HARİKALAR DİYARI”

“Özel müzeler açısından ulaşılması oldukça güç olan 1 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmış olmak bizleri hem gururlandırıyor hem de ülkemizde müzeciliğin gelişimi adına yüklendiğimiz misyonu daha da önemli kılıyor” diyen Duru, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rahmi M. Koç Müzeleri, 21 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu ile her geçen gün daha da ilgi gören kültür ve eğitim yerleşkelerine dönüşmektedir. Türkiye’nin ilk sanayi müzesi olma özelliğini taşıyan Haliç müzemiz bilhassa çocuklara yönelik eğitimler ve deneysel alanları ile büyük ilgi görmektedir. Müzelerimizi ‘harikalar diyarı’ olarak tarif eden ziyaretçilerimizi görmekten çok mutluyuz. Daimi sergi içinde denizaltıdan tramvaya, uçaklardan trene, Fenerbahçe vapurundan 1873 yapımı kömürlü buharlı çalışır vaziyette romörköre kadar her türlü sürpriz ziyaretçilerimizi bekliyor. Kurulduğumuzdan beri birçok sergiyi de hizmete sunduk.”

YARIYIL TATİLİ İÇİN 11 ATÖLYE AÇTI

Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Atölyesi, bu yıl da çocukların sömestr tatilini değerlendirmek için iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmenin yanı sıra “yaparak-yaşayarak” öğrenme imkanı sunan 11 farklı atölyeye ev sahipliği yapıyor. 4-14 yaş aralığındaki çocuklar, atölyelerle gördüklerini hayal dünyalarına göre tasarlama imkanı buluyor. Yarı yıl tatili boyunca salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilen astronomi atölyesi de çocuklara evreni keşfe çıkarıyor.