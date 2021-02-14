500 binden fazla kişi 2. doz corona aşısı oldu

Sağlık Bakanlığı’nın 14 Ocak’ta kitlesel olarak uygulamaya başladığı corona virüsü aşısının (Coronavac) yapıldığı kişi sayısı 3 milyon 906 bin 835’e ulaştı. Aşı gruplarına göre kademeli olarak yapılan uygulamada son olarak 65 yaş üstünün aşılanmasına geçildi. 28 günlük bekleme süresinin dolmasıyla 14 Ocak’tan itibaren aşı olanların 2. doz aşılanması da sürüyor.

Sağlık Bakanlığı, yapılan 3 milyon 906 bin 835 doz aşı arasında, 2. doz aşı uygulanan 509 bin 331 kişi olduğu açıkladı. Sadece 1. doz aşı uygulanan kişi sayısının ise 3 milyon 397 bin 504 olduğu belirtildi.

14 Şubat Pazar itibarıyla Türkiye’de en çok aşı İstanbul’da, 645 bin 40 dozla yapıldı. İstanbul’da 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 557 bin 784, 2. doz uygulanan kişi sayısı 87 bin 256 olarak açıklandı. İstanbul’u 356 bin 757 doz aşıyla Ankara, 264 bin 313 doz aşıyla İzmir izledi.

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