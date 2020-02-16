500 CEO’nun birinden bile solcu adaya destek yok!

ABD’de Kasım 2020’de düzenlenecek başkanlık seçimi öncesinde Demokrat Parti’deki başkan adaylığı yarışı kızışırken, hisseleri S&P 500’de işlem gören en büyük 500 şirketin üst yöneticilerinin (CEO) hangi adaya destek verdikleri de ortaya çıkmaya başladı.

Finans ve iş dünyası haberleri sitesi Market Watch’un Federal Seçim Komisyonu’nun 31 Ocak 2020 tarihli verilerinden aktardığına göre, başkan adaylığı yarışını önde götüren ve sol eğilimli bir programa sahip olan Bernie Sanders ile diğer ilerici aday Elizabeth Warren’a hiçbir CEO’dan destek bağışı gelmedi.

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HANGİ ŞİRKETİN CEO’SU KİMİ DESTEKLİYOR?

Demokrat Parti’nin diğer adaylarından Amy Klobuchar ve Pete Buttigieg yedişer CEO’dan, Joe Biden ise beş CEO’dan bağış aldı.

Marriott International CEO’su Arne Sorenson, Hilton Hotels CEO’su Chris Nassetta, Ecolab CEO’su Douglas Baker, Delta CEO’su Edward Bastian, Best Buy CEO’su Hubert Joly, General Mills CEO’su Jeff Harmening ve Medtronic Ceo’su Omar Ishrak, Minnesota senatörü Klobuchar’a bağışta bulunan isimler oldu.

Pete Buttigieg’ın bağışçıları arasında Mariott International CEO’su Arne Sorenson, Allergan CEO’su Brenton Saunders, Nielsen CEO’su David Kenny, Simon CEO’su David Simon, Prologis CEO’su Hamid Moghadam, Incyte CEO’su Herve Hoppenot ve Netflix CEO’su Reed Hastings yer aldı.

Amerisource Bergen CEO’su Steven Collis, Amphenol CEO’su Adam Norwitt, MGM Resorts CEO’su James Murren,

Essex CEO’su Michael Schall ve Henry Schein CEO’su Stanley Bergman da eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın destekçisi olarak listeye girdi.

Twitter CEO’su Jack Dorsey bağış için Tulsi Gabbard’ı seçerken, Tom Steyer’ın bağışçısı Prologis CEO’su Hamid Moghadam oldu.

“ŞAŞIRTICI DEĞİL”

Center for Political Accountability adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Bruce Freed, Sanders ve Warren’a CEO’ların destek vermemesinin kendisini şaşırtmadığını çünkü bu iki adayın büyük yapısal değişim çağrısı yaptıklarını ve şirketlerin mevcut ağırlığına hücum ettiklerini söyledi.

Freed, söz konusu iki adayın zaten CEO’lardan para istemediğine çünkü mevcut durumu diğer adaylara karşı kullandıklarına dikkat çekti. Freed, Pete Buttigieg’in Sanders’ın destekçileri tarafından “Wall Street Pete” olarak adlandırıldığını hatırlattı.