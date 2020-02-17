500 ilaç piyasada yok

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, eczanelerde bulunmayan parkinson ve hayati önem taşıyan ilaçlar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplandırması istemi ile TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Subaşı, soru önergesinde ilaç sektörünün sıkıntılı bir süreç yaşadığını dile getirdi.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALTILSIN

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, parkinson hastalığı başta olmak üzere birçok nörolojik hastalığın tedavisinde kullanılan 500 ilacın piyasada bulunmadığını söyledi. İlaç sektörünü yüzde 60’lara varan dış bağımlılıktan kurtarmak için yerli firmaların teşvik edilmesini gerektiğini savunan Subaşı şunları söyledi;

* Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği verilerine göre Türkiye’de 150 bin civarında Parkinson hastası olduğunu düşünülmektedir. Hasta yakını pek çok vatandaşımız, parkinson hastalığı başta olmak üzere birçok nörolojik hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların piyasadan çekildiğini ve bulanamadığını ifade etmektedir.

* Sinemet, Mysoline, Leponex, Clonex gibi kritik öneme sahip ilaçlarla, 500 kalem ilacın eczanelerde bulunmadığı, bu ilaçların alternatifi olmaması ve muadillerinin hasta üzerinde aynı etkiyi gösterememesi sebebiyle hastaların durumları giderek kötüleşmektedir.

* Eczanelerde, ilaç depolarında bulunmayan bu ilaçların getirilmesi için Bakanlığınıza, Türk Eczacıları Birliği ve Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu’na pek çok başvuru yapılmıştır. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Z. Cenap Sarıalioğlu, piyasada yaklaşık 500 kalem ilacın bulunamadığını ifade etmektedir.

* İlaç sektöründe yüzde 60’lara varan dış bağımlılık söz konusu olup ilaç firmalarının bazı ilaçları kur artışları sebebiyle beklettiği iddia edilmektedir.”

SORU ÖNERGESİ

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, sorunun daha da büyümeden çözümünü isteyerek Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

1- Ülkemizde Parkinson hasta sayısı ne kadardır? Hastalığın ülkemizde gelişimi takip etmek amacıyla Bakanlığınızca yürütülen çalışmalar nelerdir?

2- Sinemet, Mysoline, Leponex, Clonex gibi ilaçların ülkemizde bulunamaması hangi sebeplerden kaynaklanmaktadır? Getirilmesi hususunda yürütülen çalışmalar nelerdir?

3- Bakanlığınız ya da ilgili kurumlarca piyasada bulunamayan ilaçların envanter yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu ilaçlar nelerdir? 500 kalem ilacın piyasada bulunmadığı iddiaları konusunda Bakanlığınızın çalışmaları var mıdır?

4- İlaç sektöründe dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalarınız var mıdır?

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