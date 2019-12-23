504 bin liradan açık artırmaya çıkarıldı! Yarın saat 10.05’te…

Ticaret Bakanlığı, Van’da yasadışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 80 kilogramlık trüf mantarını ihaleye çıkardı.

Piyasada kilogram fiyatı 2 bin euro olan trüf mantarının ihalesi açık artırma usülü yapılacak. Açık artırma 504 bin liradan (6 bin 300 TL/kilogram) başladı.

www.eihale.gov.tr adresi üzerinden katılınan ihale yarın saat 10.05’te sona erecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli analizleri yapılmış olan söz konusu ürünlerin ihale bedelinin, ihaleden sonra iki iş günü içerisinde ödenmesi gerekiyor. (AA)

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