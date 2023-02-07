51 yaralı Kahramanmaraş’tan uçakla İstanbul’a getirildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaralanan 51 kişi Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla saat 23.00’de İstanbul’a getirildi.

Depremzedeler alanda hazır bulunan ambulanslara sağlık ekipleri ve askeri görevliler tarafından taşındı. Yaralılar, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi başta olmak üzere Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. (DHA)