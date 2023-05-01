52 şube başkanı TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı’nın istifasını istedi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) genel merkeze bağlı 52 şube adına öncülüğünü İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon şube başkanlarının yaptığı ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“52 şube başkanı olarak aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duymuş bulunmaktayız. Sayın Abdurrahman Arıcı, görev yaptığı süre zarfında bir kez bile hakemler için faydalı bir girişimde bulunmadı. Hakemlerin hakkı yendi, sesi çıkmadı. Hakemler klasman düşürüldü, listelerde haksızlıklar yapıldı, ilgilenmedi.

Hakem operasyonları yapıldı, oralı olmadı. Kulüpler her hafta tüm hakemleri yerden yere vurdu bir kez bile onların arkasında duracak açıklama yapmadı.

Hakemlerimiz dünyada ve Avrupa’da üst düzey görevlere atandı, bir kez bile tebrik etmedi. Onlarca hakem, hakemliği bırakmak durumunda kaldı, biri için bile tek bir söz etmedi. O halde Sayın Arıcı kimlerin başkanı? Hakem mi? Gözlemci mi? Mentör mü? Faal olarak bu görevlerin hiçbirini yapmamasına rağmen, vizesi olmadan, hangi hakla, hukukla Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin Genel Başkanı olarak devam ediyor? Üstelik bu hukuksuzluğu katıldığı televizyon yayınında bizzat kendisi söyledi. ‘Başkan faal olmalı’ dedi. Hiç utanmadan, hakemlerin kendi aralarında organize olarak Fenerbahçe Kulübü’nün önünü kestiğini söyledi. İnternetten özür mesajı yayınlamak bu iftiranın üstünü kapatamaz.

Bu konu ile ilgili bildiği, dayandığı ne varsa hepsini açıklamak zorundadır. Bu camiayı kesinlikle temsil edebilecek vasıfta olmadığını, yayında kurduğu her cümle ile kamuoyuna bir kez daha gösterdi. Bir televizyon yayınında “Öyle duyumlar var, böyle duyumlar var” diyerek asılsız dedikodu yapmayı, camianın genel başkanı olan birisi kendisine nasıl yakıştırabilir? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nı, 12 yaşındaki çocuğun görevden alınmasını istediği bir kurum haline getirerek; Federasyonumuzu, Federasyon Başkanımızı değersizleştirmeye kalktı. Camiamızın, kendi kinini kusan değil, camianın haklarını savunan başkanlara ihtiyacı var.

Hakemlerimizin bir günde üstünü çizme girişimiyle, Türk hakemliğinin Dünya arenasında önünü kesmeye kalktılar. 8 Mart’ta da genel başkan koltuğunda oturuyordu. Neden o zaman sustu? Bu operasyon karşısında hakkını arayan hakemlerimizin yanında neden yer almadı? O gün bu koltuğu bırakmalı, ya da hak hukuk mücadelesinde en önde gitmeliydi. Camialar bunun için Başkan seçer. Ama Sayın Arıcı, aynı anda Temsilciler Kurulu Başkanlığı yaptığı için istifa etmedi. Edemezdi. Camianın TFF seçiminde oy hakkı var dedi. Evet vardı. Ama sayesinde yok oldu. Federasyondan ücret aldığı için bu oy hakkının kullanılamadığını niye söyleyemedi?

Derneğimizin üye sayısını bile, net olarak söyleyecek kadar bu dernekten uzak birisi, camiamız adına yayınlara çıkmamalıdır. Türk Futbol Hakemliğinde başarılarıyla tarih yazmış hakemimiz hakkında dedikodu haber üretirken hiç mi vicdanı sızlamaz? Kendi içimizden çıkan değerlere sahip çıkamayacak kadar bu camianın dışındaki birimi gençleri hakem olmaya davet edecek?

Benim karşımda birileri var, onlar MHK içinde diyor. MHK’de olanları onun yanında değil diye değersizleştirmeye ne hakkı var? Merkez Hakem Kurulu’nu Lale Orta yönetmiyor dedi. Türlü yakıştırmalar yaptı. Bu camianın içinden çıkmış, Profesörlük unvanı taşıyan, Türkiye’yi en üst düzeyde temsil etmiş, Türk hakemliğinde ilkleri yaşatmış başarılı bir kadına nasıl böyle bir söz söyleyebilir? Camiadaki kadın hakemlerin gelişiminde öncülük rolü üstlenmiş birisine nasıl böyle bir laf edebilir?

Klasman düşürülen hakemlerden bahsetti. O klasmanlar yapılırken neredeydi? O zaman bu klasmanları belirleyen Merkez Hakem Kurulu nezdinde hakemlerinizin hakkını aradı mı? Yaptığı konuşmalarla tüm camiayı, tüm faal hakemleri, geçmiş yıllarda görev yapmış tüm hakemleri töhmet altında bıraktı. Kulüp Başkanlarının yaptığı açıklamalara camialarının hakkını korumak açısından hak verirken, kendisi bir camianın başkanı olduğunu hatırlayarak neden bir cümle kurmadı? Herkesi töhmet altında bırakırken insan hiç mi düşünmez? Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği Başkanı Sayın Abdurrahman Arıcı’yı derhal istifa etmeye davet ediyoruz. Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda görev yapan tüm faal hakem üyelerimizi ise, daha fazla töhmet altında kalmamaları için ivedi şekilde istifaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”