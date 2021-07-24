55 bin kişi tatile aşısız gitti

Kurban Bayramı tatili nedeniyle nüfusu on kat artan Kuşadası ve Didim’e gelen vatandaşlar kalabalıkların yoğun olduğu noktalar ile etkinlik alanlarında oluşturulan aşı noktalarında aşılarını yaptırdı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, bayram tatili öncesi yaptıkları planlama ve sağlık çalışanlarının özverisiyle sağlık hizmetleri ile aşılamaları sorunsuz bir şekilde yürüttüklerini söyledi.

“KEŞKE DAHA FAZLA OLSAYDI”

Aşılamaya özel bir önem verdiklerini söyleyen Açıkgöz, “Özellikle gündüz sıcak olan saatlerde insanlarımızın çok fazla dışarıda olmayacaklarını hesaplayarak, ekiplerimizi daha fazla akşam saatlerinde yoğunluğun olduğu noktalarda ve etkinliklerin olduğu alanlarda konumlandırdık.

Böylece gece geç saatlere kadar aşılama hizmeti verildi. İl genelinde günde 7-8 bin aşılama yapılırken, sadece Kuşadası ve Didim’de tatil süresince 47 bin 403 Biontech, 8 bin 61 Sinovac olmak üzere 55 bin 464 aşı yapıldı. O bölge için yüksek bir sayı olsa da gelen nüfus yoğunluğuna göre keşke daha fazla olsaydı. Ekiplerimiz bu sayının dört katı fazlasını yapacak kapasitedeydi” dedi.

“ACİLLERE BAŞVURU DÖRT KAT ARTTI”

Tatilci yoğunluğunun arttığı Kuşadası, Didim ile bu ilçelerin etkilediği Söke’de acillere başvuruların dört kat arttığını söyleyen Açıkgöz, “Bayram öncesinde hem tıbbi, hem lojistik anlamda hazırlıklarımızı yapmıştık. Yaşanabilecek insan kalabalığına karşı bir tıbbi havuz oluşturduk. Beklediğimizin çok daha fazla üzerinde bir yoğunluk oluştu. Ama yine de acil sağlık, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde bir aksama olmadı. Tüm ekip arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalıştı, hepsine şükranlarımı sunuyorum. İyi bir iş çıkardılar” şeklinde konuştu.

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