55 kişi coronaya yakalandı, mahalle karantinada!

Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesinde bir kişide corona virüsü tespit edildi.

Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test yaptı.

Yapılan testler sonrası aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 54 kişide daha corona virüsü tespit edildi.

İncelemenin ardından mahalle karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Mahallerinin etrafında güvenlik önlemi alınırken, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. İHA

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