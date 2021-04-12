KONYA (AA) – 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci günündeki Türk Hava Yolları Konya-Konya etabını, Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish birinci bitirdi.

Mevlana Meydanı'nda 25 takımdan 170 sporcunun katılımıyla başlayan 144,9 kilometrelik yarışı Cavendish, 3 saat 17 dakika 30 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Etapta Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel ise üçüncü sırayı elde etti.

– Turkuaz mayo Cavendish'te

Genel klasmanda Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Mark Cavendish liderliğe oturdu.

Günün kazananı olan Cavendish, genel klasmanda birinci olduğu için turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı.

Genel klasmanda ABD'nin Rally Cycling takımından Hollandalı Arvid De Kleijn ikinci, Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ise üçüncü sırada yer alıyor.

– Nötral turda kaza gerçek startı geciktirdi

Yarış öncesi yapılan nötral turda kaza meydana geldi.

Gerçek start öncesi gerçekleşen kazaya 4 sporcu karıştı. Sporcuların önemli bir problemi olmaması ve pelotona yetiştirilmesinin ardından gerçek start biraz gecikmeli olarak başladı.

Öte yandan, son 25 kilometreye girilirken bir kaza daha meydana geldi. Bu kazaya Rally, Sapura ve Delko takımından sporcular dahil oldu.