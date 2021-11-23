56 yılın ardından gelen kritik karardan günler sonra… Malcolm X’in kızı evinde ölü bulundu

ABD’li insan hakları aktivisti Malcolm X’in kızı Malikah Shabazz, New York’taki evinde ölü bulundu.

Sozcu.com.tr

1965 yılında suikasta kurban giden ABD‘li insan hakları aktivisti Malcolm X’in adı son günlerde ABD kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

56 yıl sonra Malcolm X’i öldürmekle suçlanan iki ismin aklandığı davanın ardından bu kez kötü bir haber geldi. Malcolm X’in kızı Malikah Shabazz, New York’un Brooklyn bölgesindeki evinde ölü bulundu.

ŞÜPHELİ BİR DURUM YOK



New York Post’un haberine göre Shabazz, dün yerel saatle 16.40 sıralarında kızı tarafından bulundu. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelirken, Shabazz’ın ölümünde şüpheli bir durum olmadığı belirtildi.

56 yaşındaki Shabazz’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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