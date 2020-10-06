ANTALYA (AA) – 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan "Dirlik Düzenlik" adlı yarışma filminin söyleşisi gerçekleştirildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde dün gösterimi yapılan "Dirlik Düzen" filminin yönetmeni Nesimi Yetik ile filmin başrol oyuncularından annesi Dudu Yetik, eşi Betül Esener Yetik, Asiye Dinçsoy ve sanat yönetmeni Osman Özcan izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Film yönetmeni Yetik, ilk filminin "Toz Ruhu" olduğunu, bu seferki filminin konu ve karakter işleyişinin çok farklı olduğunu söyledi.

Yalnızlığın evrensel bir konu olduğunu, filmde bu konuyu işlediklerini belirten Yetik, "İnsanların yalnız kalmamak için verdiği mücadeleyi ve yalnız kalma noktasına geldiğinde ise neler yapılabileceğini gözler önüne sermek istedik. Filmi çekerken bunlar hep aklımızın bir kenarındaydı." dedi.

Yetik, film sonunda sorunlara bir çözüm getirmediklerini, bunu sevmediklerini ifade etti.

– "Annem sette profesyonel bir oyuncu gibiydi"

Filmde annesi ve eşiyle çalışmasının kendisini kaygılandırmadığını anlatan Yetik, şunları kaydetti:

"Filmde annem ve eşimin oynayacağı en baştan belliydi. Biz gündelik hayatta da çok zaman geçiririz ve nasıl davranacaklarımızı iyi biliyorduk. Ailemle oynamak beni korkutmuyordu, onları iyi tanıyordum. Ama ailem, oyuncu ve bütün set çalışanlarıyla çok uyumlu olduk. Özellikle 'Annem bize uyum sağlayacak mı?' diye endişeleniyordum. Annem sete adım attığı ilk andan beri bizimle çok iyi uyum sağladı. Annem sette profesyonel bir oyuncu gibiydi."

Senarist ve yapımcı Betül Esener Yetik, filmde üç kadının bir arada yaşarken ne kadar farklı düşüncede olduğunu ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Oyuncu Asiye Dinçsoy ise senaryoyu okuduğunda çok etkilendiğini, böyle bir işin içinde olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Filmin oyuncusu ve yönetmenin anne Dudu Yetik, filmde zorlanmadığını, çekimlerin kendisi için çok kolay olduğunu vurguladı.