57 barodan ortak mesaj: Sanattan korkmayın

Peş peşe gelen konser ve etkinlik yasaklarına karşı 57 barodan ortak açıklama yapıldı. “Sanattan Korkmayın, Sanat Özgürleştirir” başlığıyla ifade özgürlüğü vurgusu yapılan açıklamada, “Sanatı ve sanatçıyı susturmak demek, toplumu nefessiz bırakmak demektir” denildi.

Türkiye’nin dört bir yanından peş peşe gelen konser, festival ve etkinlik yasaklarına karşı barolar ortak açıklama yaptı.

57 baro tarafından imzalanan ve “Sanattan Korkmayın, Sanat Özgürleştirir” başlığıyla yapılan ortak açıklamada, “Özgürlük kavramı ile sanat arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Sistematik bir hal alan bu çağ dışı kısıtlama ve yasakları kabul etmiyoruz. Bu ülkede sanatçıların sanatını özgürce icra etmelerine engel olunmasını şiddetle kınıyoruz. Sanatı ve sanatçıyı susturmak demek, toplumu nefessiz bırakmak demektir” denildi.

Açıklama tamamında şu ifadelere de yer verildi:

“Ülkemizde ifade özgürlüğü üzerinde şiddetlenen basıncı kaygıyla gözlemlemekteyiz. Demokratik sistemlerde yaşam şansı olmayan bu yaklaşımın yeni hedefi sanatsal ifade özgürlüğü olmuştur.

Son aylarda ülkenin çeşitli kentlerinde konser, tiyatro, festival gibi etkinliklerin yasaklanmasına ilişkin hukuka aykırı kararlar alınmakta, hazırlıkları tamamlanmış etkinlikler iptal edilmektedir.

Yasaklara, iptallere konu etkinlik ve sanatçılar dikkate alındığında; ana dile, kültüre, yaşam tarzına ve cinsiyetlere yönelik ayrımcı, keyfi ve siyasi saiklerle bu kararların alındığı görülmektedir.

Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden açıklamalar, belediye veya valilikler tarafından kabul görerek sanata müdahale ile sonuçlanmaktadır. Uygarlaşmanın önemli kaynak merkezlerinden biri sanatsal üretimdir.

Sistematik bir hal alan bu çağ dışı kısıtlama ve yasakları kabul etmiyoruz. Bu ülkede sanatçıların sanatını özgürce icra etmelerine engel olunmasını şiddetle kınıyoruz. Sanatı ve sanatçıyı susturmak demek, toplumu nefessiz bırakmak demektir.”



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