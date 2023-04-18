573 yıllık cami yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya





Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde tarihi 573 yıl öncesine dayanan cami yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün yapılan onlarca şikâyete rağmen duyarsız kaldığını ifade etti.

573 YILLIK CAMİ KADERİNE TERK EDİLDİ

Eskişehir ​Sivrihisar ilçesi Karacalar mahallesinde bulunan ve 1450 yılında Hacı Kutbettin Fakih tarafından yapıldığı belirtilen cami yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Caminin Hacı Kutbettin Fakih tarafından yapılmış olması nedeniyle ismi Kutbittin Cami olan, fakat sonradan minaresinin boyunun kısa olması nedeniyle Bodur Cami olarak değiştirilen caminin durumu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne iletildi. Ancak müdürlük cami ile ilgili yapılan şikayetlere duyarsız kaldı.

ÇÖKME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

​İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş, camiye bir an önce sahip çıkılıp restoresinin yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Ahşap direkli ve çatı örtülü. Tahminlere göre 573 yıllık caminin mihrabının bulunduğu ön duvarın kayması ile bağlı bulunduğu direkler arasında oluşan açıklık yaklaşık 30 santimetreye ulaşmıştır. Birçok kez vakıflara müracaat edildiği halde bakımı yapılmamış, vatandaşların kendi imkânlarıyla yaptıkları tamiratlarla günümüze kadar gelmiştir. Ancak ön duvardaki dışa kayma her geçen gün artmakta ve büyük tehlike oluşturmaktadır. Çatı kısmı da yıllardır bakımı yapılmadığından çökme tehlikesi ile karşı karşıyadır. ​Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şikâyetler iletildiği halde hiçbir önlem alınmaması ve bu haliyle hizmete devam etmesi ilçe halkında tedirginlik yaratmaktadır.

Günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilen bu tarihi yapının içler acısı durumu, ilçe halkı olarak bizleri derinden üzmekte ve vicdanları sızlatmaktadır. ​Ülkemizde yaşanan deprem gerçeği göz önünde bulundurulduğunda en ufak bir sarsıntıda bile yıkılma tehlikesi olan bu ata yadigârı camimiz vakit kaybedilmeden sahibi olan vakıflar tarafından gerekli tedbirler alınarak bakım ve restorasyona alınmalıdır. ​Bir toplumun kültürel mirası, o toplumun tarihi, millet olma bilinci, bir arada yaşama isteğidir. Tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmayan, geçmişini gelecek nesillere aktarmayan milletler başka milletlerin kültürlerinin etkisine girerek kültürlerini kaybetmek zorunda kalırlar.