“5G, yatırımcıları Türkiye’ye çeker”

15’inci yılında 24 milyona ulaşan mobil müşteri sayısıyla Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketi olan Vodafone, 3 bini aşkın çalışanı ile 55 bin kişiyi aşan bir ekosisteme ulaştı.

Sayime BAŞÇI

Dünyanın pek çok ülkesinin uygulamaya geçtiği 5G teknolojisi için açıklanan takvimler 2022’ye işaret ederken, burada yaşanacak hızlı bir geçişin yabancı yatırımı da artırması bekleniyor. Tüm dünyada olduğu gibi 5G’nin yatırımcıların Türkiye’ye gelmesi için de önemli bir kriter olduğunu vurgulayan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Türkiye’nin dijital devrimde geride kalması sadece bireylere değil, kurumlara da zarar verir. Artık endüstriler için o kadar kritik bir duruma geldi ki, ülkeye yatırım yaparken bile firmaların sordukları sorulardan bir tanesi 5G var mı oluyor” diyerek, takvimde bir gecikme olmasını istemediklerini vurguladı.

Vodafone Türkiye’nin 15’inci yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Aksoy, fiber altyapı konusuna da büyük önem verdiklerini ve diğer sektörlerin aksine yatırım için mücadele ettiklerini ve yatırımları hızlandıracak tüm seçenekleri desteklediklerini söyledi. Aksoy, son 15 yılda Vodafone Türkiye olarak yaptıkları yatırımların gayri safi yurtiçi hasılaya katkısının reel değeri 334 milyar TL’ye ulaşırken, toplam yatırımın reel değerinin ise 63 milyar TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.