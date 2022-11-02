5’i doktor 8 FETÖ’cüye toplantı sırasında baskın

Konya’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5’i doktor biri avukat 8 FETÖ üyesinin toplantı yaptığı diş hekimi muayenehanesine baskın yaptı. Üzerlerinden F seri dolar çıkan 8 örgüt üyesi emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müslüm EVCİ

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ Silahlı Terör Örgütünün yeniden yapılanma hareketinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında halen örgütte aktif görev alan ve örgüte finansman sağlayan örgüt üyelerinin toplantı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

ÖZEL DİŞ MUAYENEHANESİNDE FETÖ ÖRGÜTÜ TOPLANTISI!

TEM ekiplerince tespit edilen “gaybubet” olarak adlandırılan örgütsel toplantıların yapıldığı özel bir diş muayenehanesine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında, işyerinin bodrum katında toplantı yaptıkları esnada 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Toplantı yapan şahıslardan 5’inin daha önceden FETÖ kapsamında işleminin olduğu, diğer 3 şahsın ise yine FETÖ kapsamında irtibat ve iltisaklarının olduğu tespit edildi.

“F” SERİSİ DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Özel diş kliniğinde gözaltına alınan 8 şahsa ait araçlarda yapılan aramada gizlenmiş vaziyette bulunan, örgüt mensuplarının sözde örgüt lideri Gülen ve örgüte bağlılığının ve minnet duymasının işareti olan 2 adet “F” serisi olmak üzere toplamda 6 adet 1 dolar, 7 adet 2 dolar ve örgüt finansmanında kullanılan toplam 165 bin TL değerinde para ve malzeme ele geçirildi.

“HİZMET HAREKETİ DEVAM EDİYOR” MESAJI

Gözaltına alınan şahısların cep telefonu incelemelerinde özel kriptolu yazışma uygulamasını kullandıkları ve bu uygulamadan “hizmet hareketi devam ediyor” şeklindeki mesajla konum paylaşarak örgütsel toplantı yerlerinin belirlendiği ve bu adreslerde toplantı yapıldığı tespit edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 diş hekimi, 2 doktor, 1 ihraç üsteğmen, 1 avukat ve 1 dış ticaretçi olan Hasan Kabınkara, Şahin İvriz, Ramazan Afyon, Hüseyin Katlandur, Mehmet Deniz, Hasan Korkmaz, Fatih Özge ve Fatih Ertekin çıkarıldığı mahkemece “Terör Örgütüne Finans Sağlama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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