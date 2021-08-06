6 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri açıklandı! İşte son durum…

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 6 Ağustos 2021 Cuma gününün corona virüsü (koronavirüs) verilerine göre, 101 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 verilerini açıkladı. Güncel tabloya göre, bugün 23 bin 957 yeni vaka tespit edildi.

Bakan Koca, “Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…

DÜNKÜ VAKA SAYISI 24 BİNİN ÜZERİNDEYDİ

Bakanlığın 5 Ağustos verilerine göre, 24 bin 297 vaka tespit edilirken, 108 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, dün, 245 bin 152 test yapılmış ve 6 bin 636 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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