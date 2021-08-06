6 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri açıklandı! İşte son durum…

Yazan:
Alaturka Online
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Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 6 Ağustos 2021 Cuma gününün corona virüsü (koronavirüs) verilerine göre, 101 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki uyarıda bulundu.

YAYINLANMA: 19:48 – 06 Ağustos 2021 GÜNCELLENME: 19:51 – 06 Ağustos 2021

6 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri açıklandı! İşte son durum…

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 verilerini açıkladı. Güncel tabloya göre, bugün 23 bin 957 yeni vaka tespit edildi.

Bakan Koca, “Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…

DÜNKÜ VAKA SAYISI 24 BİNİN ÜZERİNDEYDİ

Bakanlığın 5 Ağustos verilerine göre, 24 bin 297 vaka tespit edilirken, 108 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, dün, 245 bin 152 test yapılmış ve 6 bin 636 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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