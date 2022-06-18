6 ayda gönderilen göçmen sayısı belli oldu

Göç İdaresi Başkanlığı, ocak ayından bu yana ülkelerine gönderilen düzensiz göçmen sayısını 40 bin 327 olarak açıkladı.

İçişleri Bakanlığı‘na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, ülkedeki düzensiz göçmenlere ilişkin verileri paylaştı.

6 GÜNDE 7 BİN 284 GÖÇMEN YAKALANDI

10-16 Haziran 2022 tarihleri içinde ülke genelinde toplam 7 bin 284 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi.

Yakalan düzensiz göçmenlerin 3 bin 196’sının Afganistan, 619’unun Pakistan, 3 bin 469’unun ise diğer ülkelerden geldiği belirtildi.

6 günde geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 327 olarak açıklandı.

BU YIL 40 BİNİ AŞKIN GÖÇMEN GERİ GÖNDERİLDİ

1 Ocak – 16 Haziran 2022 itibariyle geri gönderilen düzensiz göçmen sayısının 40 bin 327 olduğu bildirildi. Geri gönderilen göçmenlerin 22 bini Afganistan uyruklu.

Geri gönderme merkezlerinde kalan düzensiz göçmen sayısı ise 18 bin 995 olarak açıklandı.

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