6 aylık bebek de icra kuyruğunda

Gürsel Tekin, borçlu vatandaşları dinledi… Bebeği ‘Mustafa Kemal” ile kuyrukta bekleyen Ersin Ünlü “Geçinemiyoruz borç birikti” diyerek dert yandı. Tekin de iktidarı icralık olanların sorunlarıyla ilgilenmeye çağırdı.

Başak KAYA

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ankara’daki icra dairesine giderek borçlu vatandaşlarla görüştü. Onlardan biri de 300 bin liralık borcu için 6 aylık oğlu Mustafa Kemal’le birlikte icra kuyruğunda bekleyen Ersin Ünlü oldu. Oğlunu bırakacak kimsesi olmadığı için yanında getirdiğini belirten Ünlü, “300 bin liralık bir icra davamız var, iptali ve itiraz için buraya geldik” dedi. Ünlü’nün derdini dinleyen Tekin “6 aylık Mustafa Kemal bile icra kuyruklarına mahkum olmuş. Ama az kaldı Mustafa Kemal’in de icrasız bir geleceği olacak” dedi.

23.5 MİLYON DOSYA VAR

İcra kuyruğunda itiraz için bekleyen ve evlere temizliğe gittiğini belirten bir kadın “Mağazaya borcum vardı. Borç alıp kapatmaya çalıştık. 2 bin lira borcum 4 bin lira oldu. Aftan faydalanamıyorum” diye yakındı. Avukatlık ofisinde çalışan bir başka vatandaş da “71 yaşında, emekliyim çalışmak zorunda kaldım. Burada icra takibi yapıyorum. Trilyonluk dosyalar geliyor. 2 bin lirayı affetseler ne olur, affetmeseler ne olur” dedi.

CHP‘li Tekin de iktidarın 2 bin liraya kadar olan borçlara af getirmesinin çözüm sağlamayacağını savundu. “Bu icra dairesi AKP Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı sarayına da yakın ama halkın derdini görmüyorlar” diyen Tekin şunları söyledi: “Bankaların takibe aldığı krediler 160 milyar dolara çıktı. İcra dairelerine gelen dosya sayısı 7 Ekim itibariyle 23 milyon 578 bine çıktı. İktidar çözümmüş gibi 2 bin liralık borçların silineceğini açıkladı. Bundan kaç kişi faydalanabilecek? Çiftçinin traktörüne, esnafın evine icra konmuş. Bankalar 2 milyona yakın konuta el koydu. Kiracı sayısı 6.5 milyondan 8 milyona çıktı. Ucuz kredi ile ev almaya kalkan icralık.”