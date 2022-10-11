6 bin engelli sağlıkçı, 6 yıldır atama bekliyor

Engelliler Konfederasyonu ve Türkiye Engelli Sağlıkçılar Platformu verilerine göre ülke genelinde 6 bin engelli sağlıkçının 6 yıldan bu yana atama beklediği ortaya çıktı.

Mustafa SARIİPEK

Engelliler Konfederasyonu ve Türkiye Engelli Sağlıkçılar Platformu yaptığı açıklamayla hemşirelik, fizik tedavi teknikerliği ve paramedik gibi alanlarda eğitim almış engelli sağlıkçı adaylarının, 2016’dan beri atanmayı beklediği belirtildi. Engelliler Konfederasyonu, sayısı 6 bin kişiye ulaşan engelli sağlıkçıların bir an önce atanmasını talep eden “6 sene süren hak ihlaline son vermek için 6 bin engelli sağlıkçıya kulak ver” başlığıyla bir kampanya başlattı.

Engelli hakları söz konusu olduğunda, ülkemizde birçok alanda zorlularla karşılaşıldığının belirtildiği açıklamada, “Bizler, eğitimde karşılaştığımız engellerle de mücadele ederek, eğitimlerini tamamlamış kişileriz. Ancak kadro ve unvanlara atanmak için bekleyen sağlıkçı adayları olarak ciddi bir hak ihlali ile karşılaşmaktayız” denildi.

“CİDDİ BİR HAK İHLALİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Ülkemizde 2016 yılından günümüze dek Sağlık Bakanlığı kadro ve unvanlarında, beklenilen düzeyde engelli sağlıkçı atamasının yapılmadığının ileri sürüldüğü kampanyada, “6 yıldır sayıları 5 bini geçmiş olan engelli sağlıkçı adayları sahip oldukları nitelikli unvanların gereğini yerine getirmekte ciddi bir hak ihlali ile karşılaşmaktalar.

Hemşirelik, fizik tedavi teknikerliği ve paramedik gibi alanlarda eğitim almış ve gerekli yetkinliğe sahip olan engelli sağlıkçı adayları T.C. Anayasa’sının (10, 49 ve 50’nci) maddeleri ve ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin (27’nci) maddesi ile kendilerine tanınmış olan istihdam hakkından yararlanamamakta ve ayrımcılığa maruz bırakılmaktadırlar.

2014 yılında dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, engellilerin nitelikli olmayışlarından kaynaklı verilen görevleri yapamadıkları gerekçesiyle kamuda istihdam edilmediklerini açık bir şekilde dile getirmişti” ifadeleri yer aldı.

“NİTELİKLİ KADROLARA DA 6 YILDIR BEKLENEN DÜZEYDE ATAMA YAPILMIYOR”

2022 yılına gelindiğinde görüyoruz ki nitelikli kadrolara da 6 yıldır beklenen düzeyde atama yapılmadığının da belirtildiği açıklamanın devamı şöyle:

“Hatta gerekli eğitim ve yetkinliğe sahip kişilerin nitelikli kadrolara atamalarının yapılmadığı gibi 15 Ağustos tarihli 31924 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sağlık Bakanlığı’nın 1.356 engelli temizlik işçisi alımı ilanıyla engelli kadrolarını doldurmaya çalışması görüldü. Ancak engellinin yapabileceği işler konusunda ne kadar bilinçsiz olduğu, gerek uluslararası sözleşmelerle gerek ulusal düzeyde çıkarılmış olan kanunlarla engellilere verilen yasal haklar konusunda ne denli duyarsız bir politika gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Elbette Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı 1.356 engelli işçi alımının asla karşısında değiliz. Engelli Sağlıkçı adayları olarak itirazımız engelli bireylerin bedeni, ruhi ve eğitim durumları göz önünde bulundurularak atamaların gerçekleştirilmesi ve yasaların gereğinin yerine getirilmesi talebinden ibarettir.”

“ENGELLİ BİREYLE NİTELİKLİ KADRO ALABİLMESİ İÇİN EĞİTİLMELİ”

Kampanya açıklamasının devamında ise, “Nitelikli engelli bulamadığımız için atama yapmıyoruz demek yerine, engelli bireylerin nitelikli kadrolarda hak sahibi olabilmeleri için mesleki eğitimlerinin erişilebilir eğitim modeli gerçekleşmeli. Bu nedenle engelli bireylerimiz için nitelikli kadrolara hazırlanmasına destek veren devlet politikaları bekliyoruz. S

ağlık Bakanlığı’nın çeşitli unvan ve nitelikli kadrolarına atanmak için eğitimlerini tamamlamış ve bu niteliklere haiz olan, sayısı 5 bini geçen engelli sağlıkçı adaylarının, 6 yıllık bekleyişlerinin son bulmasını ve engelli Sağlıkçı atamalarının gerçekleştirilmesini talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

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