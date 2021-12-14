6 bin TL olsa da bu kura dayanamaz

Bir asgari ücret yılbaşında 383 dolara denk gelirken, bu rakam 194 dolara kadar geriledi. Dolar seviyesinde kayıp olmaması için 6 bin TL’den fazla bir rakam belirlenmesi gerekiyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Milyonlarca emekçinin günlerdir beklediği asgari ücret konusunda net bir rakam henüz telaffuz edilmezken, işçinin geliri dolar kuru karşısında hızla eriyor. Yılbaşında asgari ücret 383 dolara gelirken, dün itibarıyla bu rakam 194 dolar oldu. Dolar olarak hesaplandığında asgari ücrette kayıp yaşanmaması için 6 bin TL bile yeterli olmuyor.

DOLARA YENİK DÜŞTÜ

Türk Lirası’ndaki erime hızla devam ederken, işçinin maaşı da pul oluyor. Bu yılın başında dolar 7.36 TL iken asgari ücret 383 dolar ediyordu. Dünkü dolar kuru (ortalama 14.50 TL) ile hesaplandığında asgari ücret 194 dolara geriledi ve işçinin 11 aydaki kaybı 189 dolar oldu. 2022 asgari ücretinin 4 bin TL olması durumunda dahi 275 dolarla, geçen yılki seviyeye ulaşamıyor. Asgari ücret 5 bin TL olursa da 344 dolar seviyesinde kalıyor. Geçen yılki seviyeden asgari ücret verilmesi için de maaşın 5 bin 553 TL yapılması gerekiyor. İşçinin gelir kaybı yaşamaması ve kazancını artırması için, 6 bin TL asgari ücret dahi yetersiz kalıyor.

Asgari ücretteki artışı işçi, işveren ve bakanlık yetkililerinin oluşturduğu komisyon belirliyor. Şu ana kadar 3 toplantı gerçekleştiren ve burada asgari ücret konusunda bir mutabakata varamayan Asgari Ücret Komisyonu’nun son toplantısının dün yapılması gerekiyordu. Ancak, bu toplantı gerçekleşmedi. İşçi temsilcilerine toplantının neden ertelendiğine dair herhangi bir bilgi verilmezken, kulislerde Bakanlıkta çalışmaların yetişmemesi nedeniyle toplantının ertelendiği yönünde bilgiler mevcut.

ERDOĞAN MI BEKLENİYOR?

Komisyonun dördüncü toplantısının yapılmaması ile ilgili bir diğer bilgi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın bu rakamı açıklamak istediği yönünde. Dün, Erdoğan’ın TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve banka genel müdürleri ile İstanbul’da yaptığı toplantı nedeniyle, asgari ücretin açıklanması yönünde bir program yapılamadığı ifade ediliyor.

Toplantı ertelendi

– Pazar günü Meclis’te konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli, asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır” dedikten sonra, “Ne kadar” diye kendisine seslenen milletvekillerine, “Pazartesi rakamı öğrenirsiniz” demişti. Ancak dün Asgari Ücret Komisyonu toplantısının ertelenmesi ve bu konuda herhangi bir açıklama yapılmaması, Bakan Bilgin’in açıklamalarının boşa düşmesine neden oldu. İşçi temsilcilerinin de toplantı için bilgilerinin olmaması soru işaretlerini artmasına neden oluyor.