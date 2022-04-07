6. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar..

6. Gün Ramazan İftar Menüsü

Havuçlu Mercimek Çorbası

Fırında Karnabahar

Pirinç Pilavı

Ev Yapımı Yoğurt

Krem Karamel



Havuçlu Mercimek Çorbası

Havuçlu mercimek çorbası tarifi için malzemeler

Malzemeler

1 çay kaşığı kimyon tohumu

Yarım çay kaşığı kişniş tohumu

¼ çay kaşığı rezene tohumu

1 meksika biberi (küp doğranmış) ya da 1 tutam pul biber

400 gr havuç

80 gr kırmızı mercimek

1 soğan

1 diş sarımsak

850 ml sıcak su

Tuz

Karabiber

Pul biber

Üzeri için

Tane kişniş

Yoğurt

Havuçlu mercimek çorbası hazırlanışı

Kimyon tohumu, rezene tohumu, kişniş tohumu ve biberi yapışmaz tavaya alıp 1 dakika kavurun. Zeytinyağı ve küp doğranmış soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar pişirin. Doğranmış havuç, sarımsak ve sıcak suyu ekleyip yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Mercimeği ilave edin ve kısık ateşte 20-25 dakika pişirin. Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Çorbayı kaseye alıp üzerine yoğurt, pul biber, tane kişniş ilavesi ie sıcak servis yapın.

Fırında Karnabahar

Fırında karnabahar yemeği tarifi için malzemeler

Malzemeler

1 orta boy karnabahar

2 domates

500 gr parça kuzu eti

1 soğan

1 çarliston biber

1 salçalık kırmızıbiber

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Beşamel sos için

1 yemek kaşığı un

30 gr tereyağı

2 su bardağı süt

Tuz

Üzeri için

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Fırında karnabahar yemeği hazırlanışı

Karnahabarı küçük çiçekler şeklinde saplarından ayırın. Tuzlu kaynar suda hafif diri kalacak şekilde haşlayın. İçi yağlanmış fırın kabına dizin. Etleri ve kıyılmış soğanı tencereye alıp kavurun. Küçük kesilmiş biberler ve domatesleri ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Tuz ve biber salçasını ekleyip tencereyi ocaktan alın. Karışımı karnabaharların üzerine yayın. Beşamel sos için tereyağını tavaya alıp eritin. Unu ekleyip kavurun. Sütü azar azar ve karıştırarak ekleyip pişirin. Tuzla tatlandırın. Karışım koyulaştığında tavayı ocaktan alın. Beşamel sosu karnabaharların üzerine gezdirerek dökün. Fırın kabını önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Pişmeye yakın rendelenmiş kaşar peynirini yemeğin üzerine serpin. Peynir eriyip hafifçe kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

Pirinç Pilavı

Sade pirinç pilavı tarifi için malzemeler

1 su bardağı pirinç

1.5 su bardağı su

20 gr tereyağı

Tuz

Sade pirinç pilavı hazırlanışı

Yıkayıp süzdüğünüz pirinci tereyağında kavurun. Üzerine 1.5 su bardağı su ve tuz ekleyerek önce yüksek ısıda kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Ev Yapımı Yoğurt

Ev yapımı yoğurt tarifi için malzemeler

1 litre süt

2 yemek kaşığı yoğurt

Ev yapımı yoğurt hazırlanışı

Sütü geniş bir tencerede kaynatın ve ılınmaya bırakın. Parmağınızın dayanacağı sıcaklığa geldiğinde sütten 1 kepçe alarak yoğurt ile çırpın ve tenceredeki süte yavaş yavaş ekleyerek tahta kaşıkla karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve her tarafını örtecek şekilde kalın bir örtü ile sarın. Sıcak bir yerde 8 saat kadar bekletin. Daha sonra örtüyü alarak tencereyi yine kapağı kapalı şekilde 24 saat buzdolabında bekletin. Servis yapın.

Krem Karamel

Krem karamel tarifi için malzemeler

Malzemeler

7 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 litre süt

Karamel için

1 su bardağı toz şeker

6 yemek kaşığı su

Krem karamel hazırlanışı

Karameli hazırlamak için toz şeker ve suyu yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Orta ateşte şeker eriyip rengi hafif koyulaşana kadar pişirip ocaktan alın. Krem karamel kaplarına eşit olarak paylaştırın. Derin bir kaseye yumurtaları kırın. Toz şekeri ilave edip krema kıvamına gelene kadar çırpın. Vanilyayı ekleyin ve 2 dakika daha çırpın. Sütü yavaş yavaş çırparak ekleyin ve 3-4 dakika daha yüksek devirde çırpın. Üzerinde oluşan köpüğü kepçe yardımıyla temizleyin ve yumurta karışımın karamel kaplarına paylaştırın. Kapları bir fırın tepsisine yerleştirin ve yarısına gelecek şekilde sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarın ve oda ısısına gelene kadar bekletin. Bir gece buzdolabında bekletin. Krem karamel kaplarını servis tabaklarına ters çevirip soğuk servis yapın.

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR AYET

Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Meğer ki ölünün ailesi o diyeti bağışlamış ola. (Bu takdirde diyet vermez). Eğer öldürülen mümin olduğu halde, size düşman olan bir toplumdan ise mümin bir köle azat etmek lâzımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumdan ise ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin, Allah tarafından tevbesinin kabulü için iki ay peşpeşe oruç tutması lâzımdır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Nisa( 4) 92

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR HADİS

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.