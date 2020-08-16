6 hayati uyarı… D vitamini düzeyiniz düşükse dikkat!

Türkiye’deki koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ederken, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hayati öneme sahip 6 madde önerdi. Ceyhan katıldığı bir TV programında “Test sayısı artırılmalı “ dedi, atılması gereken adımları sıraladı. İşte onlar:

1 – Kademeli mesaiye geçilmeli.

2 – Taziye ve düğünlere sayı sınırı koyulmalı.

3 – Şehirlerarası seyahatlerde kontrol artırılmalı. İmzalı taahhüt alınmalı.

4 – Tarama testi ile vakalar yakalanmıyor. Şu anda 200 bin aktif vaka var. En azından sağlıkçılar, garsonlar ve hizmetliler taranmalı.

5 – 65 yaş üstüne güvenli yürüyüş alanları ayarlanmalı.

6 – Ulaşamadığımız bir grup var. Sorumsuzca davranıyor. Maske takmayanlar grubu. Bunlara ulaşmak için Diyanet, muhtarlar, öğretmenler devreye sokulmalı. Bu insanlara maske mesafe eğitimi ve uyarısı yapmalı. Kamu spotları ile bu grup uyarılmalı.