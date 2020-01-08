6 kişilik aile, soğuk havada çadırda yaşıyor

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Alaturka Online
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Merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi’nde kaldıkları çadırda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 6 kişilik Akalan ailesi, yardımseverlerden destek bekliyor. Nurgül Akalan, 9 yıldır çadırda yaşadıklarını belirterek, soğuk hava nedeniyle çocuklarının sürekli hasta olduğunu ifade etti.

6 kişilik aile soğuk kış koşullarında bu çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Foto: DHA

‘ISINACAK BİR YUVAMIZ OLSUN’

Çadırda elektrik olmadığından dolayı çocuklarını ders çalışmadığını belirten Nurgül Akalın, “5 çocuğum vardı. Engelliydi, bir süre önce vefat etti. Çadırda yaşayan 4 çocuğum soğuktan dolayı sürekli hasta oluyorlar. 9 yıldır çadırda yaşıyoruz. Eşyalarımız yok. Yetkililerden bir yardım bekliyoruz.

Yetkililerden yardım isteyen anne soğuk nedeniyle çocuklarının sürekli hasta olduğunu söyledi. Foto: DHA

Eşim Karakoçan´da çobanlık yapıyor. Çocuklarım her zaman hasta. Soğuktan dolayı grip oluyorlar. Kendi imkanlarımız ile güneş enerjisi yaptık. Güneş enerjisi olmadığı zaman elektriğimiz olmuyor. Karanlıkta oturuyoruz. Televizyonumuz bile yok.

İçerisinde bir kaç parça eşyanın olduğu çadır. Foto: DHA

Çoğu zaman çocuklarım ders çalışamıyorlar, elektrik olmadığı için. Mecburen derslerini yapamıyorlar. Yetkililerden yardım bekliyorum. Isınacak bir yuvamız olsun” dedi. (DHA)

Aile tek göz çadırı sobayla ısıtmaya çalışıyor. Foto: DHA

 

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