6 Kuran kursu öğrencisi yanarak ölmüştü: Müftüye iyi hal indirimi

Kulp ilçesine bağlı Karaağaç Köyünde 1 Aralık 2015 günü elektrik kontağından çıkan yangın sonucu Kuran kursunda yatılı kalan öğrencilerden Nur Muhammed Bayka, Mehmet Bingöl, Suat Çankaya, Serhat Sancar, Şahin Kahraman ve Sabahattin Altun uykuda yanarak feci şekilde can vermişti.

Olayda Cihan Işık, Zeki Işık, Abdullah Tekin, Mahsun Bayka, Abdullah Taş ve Mehmet Mensur Bayka da yanarak ağır yaralanmıştı. Müftü hakkında daha önce Valilik soruşturma izni vermediği için müdahil avukatlar İdare Mahkemesine başvuruda bulununca valilik kararı kaldırılarak müftü hakkında dava açılmıştı.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMIŞ

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mahkemenin kusur tespiti için bilirkişiden aldırdığı raporda, gerekli önlemlerin alınmasında müftülüğün sorumlu olduğu vurgulandı. Raporda, yatılı kalan öğrencilerin soğuktan korunmak için elektrikli sobayla ısındıkları, yangının da elektrik kontağından kaynaklandığı, Kuran kursunda elektrik sayacı bulunmadığı gibi elektriğin kaçak kullanıldığı ve elektrik panosunda mesken kullanımı için kaçak akım rölesi düzenleyicisinin bulunmadığı belirtildi.

Yangına yönelik hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı kursta, bu durumdan doğrudan müftülüğün sorumlu olduğuna dikkat çekildi. İş güvenliğine dair yönetmelikte belirtilen güvenlik önlemlerini alınmadığı, buna ilişkin araç ve gereçlerin yurtta hazır bulundurulmadığından asli kusurlu olduğu ifade edildi. Savcı da mütalaasında, delillerin toplandığını, bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olan müftü Selahattin Özçelik’in cezalandırılmasını istedi.

14 YIL HAPİS

Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanık müftüyü “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan 14 yıl hapisle cezalandırdı, ardından cezayı iyi hal indirimini düzenleyen TCK 62. maddesi uyarınca 11 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme, mahkumiyet kararının İstinaf ve Yargıtay aşamasından geçip kesinleşene kadar sanık hakkında adli kontrol kararı uygulanmasına ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.