6 lider hangi hedef ve ilke için işbirliği yaptıklarını açıklayacak

Liderler 5. kez bir araya gelecek. Masada gündemin, Anayasa, seçim seçim güvenliği, dış politika, ekonomi konularından oluşacağı öğrenildi.

Deniz AYHAN

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderleri yarın 5. kez bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘in ev sahipliğinde yapılacak 5. toplantıda liderler, kurulan komisyonların çalışma raporlarını ele alacak. Anayasa, seçim, seçim güvenliği, dış politika, ekonomi ve takvim konularındaki gelişmeler değerlendirilecek.

ADAY İSMİ YOK

Toplantıda tamamlanma aşamasına gelen “Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu Raporu” liderlerin onayına sunulacak ve onayın ardından kamuoyuna açıklanacak. Raporda, Anayasa’da yapılması gereken değişiklik ve reformlar ile özellikle parlamenter sisteme ilişkin geçiş maddeleri ile kalıcı maddeler yer alıyor. Liderlerin gündeminde Anayasa önemli bir yer tutuyor. Cumhurbaşkanının yetkileri de, bu çalışma sonucu belirlenecek.

Liderlerin 5. toplantısında “Cumhurbaşkanı adayı” konusu gündeme gelmeyecek. Liderler bu konuda ortak aday çıkarılması konusunda uzlaşmıştı. 6 liderin, “Seçim tarihi açıklansın, biz de adayımızı açıklayalım” şeklinde mutabakata vardıkları öğrenildi. Liderler daha önce açıklanan mutabakat metninde de Cumhurbaşkanı adayı için “Uzlaşmacı, özgürlükçü, liyakatli ve milletin tamamını kucaklayan, etik değerler ve siyasi ahlak ilkelerini benimseyen” tarifi yapmıştı.

ÖĞLE YEMEĞİ

Liderler seçimin kazanılması durumunda parlamenter sisteme geçiş süreci döneminde Cumhurbaşkanının yetkileri ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi, yürütme ve yayınlanacak Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, için de komisyonlar aracılığı ile ilke ve takvim çalışması da yaptı. Altılı masa toplantıları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği akşam yemeği ile başladı. Her bir toplantı 6-7 sat sürdün ve gece yarısına sarktı. Bu nedenle 5. toplantının Meral Akşener’in ev sahipliğinde ve öğle yemeği biçiminde yapılması öngörülüyor.