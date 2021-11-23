6 Ocak Komisyonu Roger Stone’u İfadeye Çağırdı

ABD Kongresi’ni hedef alan 6 Ocak baskınını soruşturan komisyon eski Başkan Donald Trump’ın danışmanlarından Roger Stone ve komplo teorisi destekçisi Alex Jones’un da aralarında bulunduğu beş kişiyi ifadeye çağırdı. Komisyon soruşturma kapsamında Roger Stone ve Alex Jones’un dışında, 6 Ocak Kongre baskını öncesindeki iki mitingi düzenlemek ve teşvik etmekle suçlanan üç kişinin ifade vermesini ve belge paylaşmasını da talep ediyor.

6 Ocak’ta Trump yanlılarının Kongre binasına girerek Joe Biden’ın seçim zaferinin tescil edileceği oy sayımını durdurmaya çalıştığı olayı soruşturan komisyonun Demokrat Partili başkanı Bennie Thompson, baskın öncesinde düzenlenen miting ve yürüyüşle ilgili bilgi talep ettiklerini, “bu etkinlikleri kimin planladığını, düzenlediğini ve parasının kimden geldiğini, organizatörlerin Beyaz Saray ve Kongre’de kimlerle ne gibi bir iletişimde olduğunu bilmemiz gerekir” dedi.

Komisyon soruşturma kapsamında şimdiye kadar aralarında hükümet yetkilileri, sosyal medya temsilcileri, kolluk kuvvetlerinin ve Trump’a yakın isimlerin de olduğu 150 kişiyle görüştü. Bugüne kadar 20’den fazla tanık ifadeye çağrıldı. Bunların çoğu 6 Ocak sabahı “Oyların Çalınmasını Durdurun” çağrısıyla düzenlenen mitingin planlanmasına katkıda bulunan ve soruşturma kapsamında işbirliği yapmak istediklerini belirten isimlerden oluşuyor.

Roger Stone, özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü ve Trump hakkında başlatılan azil sürecine dayanak oluşturan Rusya soruşturması kapsamında Kongre’ye yalan söylemekle suçlanmıştı. 2016 başkanlık seçimine giden süreçte Wikileaks tarafından yayınlanan Rusya’nın hacklediği Demokrat Parti e-mailleriyle ilgili içerden bilgi alma çabaları konusunda yalan söylemekle suçlanan Roger Stone, Trump tarafından affedilmişti.

Temsilciler Meclisi bünyesindeki komisyonun bu kişileri ifadeye çağırmak için çıkardığı celpte Roger Stone’un 6 Ocak baskınından bir gün önce düzenlenen mitinglerde konuştuğu ve Washington’dayken aşırı sağcı bir grup olan Oath Keepers’ın üyelerini şahsi koruma olarak kullandığı belirtildi.

Roger Stone baskında rolü olduğu iddiasını reddetti

Roger Stone yaptığı yazılı açıklamada yayınlanan celbin ayrıntılarını henüz görmediğini ancak baskının olduğu günle bağlantısı olduğuna yönelik her iddianın “kategorik olarak yanlış” olduğunu savundu.

Stone, “O gün Kongre’de yaşanan olaylarla ilgili önceden bilgim olmadığını daha önce defalarca söyledim. Avukatım ifade taleplerini inceledikten sonra nasıl ilerleyeceğime karar vereceğim” dedi.







Komplo teorisi destekçisi Alex Jones da ifadeye çağrıldı

Komisyon soruşturma kapsamında komplo teorisi destekçisi ve radyo programcısı Alex Jones’un baskın öncesinde 6 Ocak mitinginin düzenlenmesine katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Komisyon Başkanı Thompson, Alex Jones’un Trump’ın seçimde usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddialarını teşvik ettiği ve dinleyicilerini Washington’a gelerek Kongre’ye yürümeye çağırdığını, “mitingle ilgili Başkan Trump’ın planlarıyla ilgili bilgisi olduğunu ima eden ifadeler kullandığını” kaydetti.

Alex Jones’u daha önce temsil eden avukat açıklama taleplerine yanıt vermedi. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dustin Stockton, Jennifer Lawrence ve Taylor Budowich de 2020 başkanlık seçimiyle ilgili yanlış bilgi yayan bir dizi mitingin düzenlenmesiyle bağlantılı oldukları iddia edildi.

Stockton ve Lawrence’ın seçimden sonra oluşturulan ve miting yapan “Oyların Çalınmasını Durdurun” hareketinin önde gelen liderleri olduğu ve bu iki kişinin Kongre baskını öncesindeki mitingin düzenlenmesine katkıda bulundukları belirtiliyor.

Stockton ve Lawrence soruşturma kapsamında ifade vermeyi planladıklarını ve komisyonun talep ettiği belgeleri de ileteceklerini belirtti. Her ikisi de şiddet içeren eylemleri kınadıklarını kaydetti.

Daha önce soruşturma kapsamında gönüllü olarak işbirliği yapmak için komisyona ulaştığını belirten Stockton, Pazartesi günü AP’ye yaptığı açıklamada “6 Ocak’ta yaşananlardan şok olduk ve dehşete düştük. Ülke olarak ilerleyebilmemiz için gerçekten ne olduğunun temeline inmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Şu anda Trump’ın baş sözcüsü olarak görev yapan Budowich ise açıklama taleplerine yanıt vermedi. Seçim sonuçları eyalet yetkilileri tarafından onaylanmış ve mahkemelerce de tescil edilmişti.

Trump yönetiminin Adalet Bakanı William Barr bakanlığın seçim sonuçlarını değiştirebilecek düzeyde usulsüzlük yapıldığına ilişkin kanıt bulmadıklarını belirtmişti.







Komisyon soruşturma kapsamında bugüne kadar Trump’a yakın danışmanları ifadeye çağırdı, bu kişilerin bazıları soruşturmada işbirliği yaparken bazıları işbirliği yapmayı reddetti.

Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon komisyonun ifade vermesi çağrısına uymamış ve 12 Kasım’da Kongre’ye itaatsizlikle suçlanmıştı.

Komisyon, Trump döneminin Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un ifade vermesi yönündeki celbe uyması için biraz daha zaman tanımaya karar vermişti.