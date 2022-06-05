6 parti seçim güvenliği için yol haritasını açıklayacak

6 siyasi partinin oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu yarın bir araya geliyor. Komisyon, bugüne kadar yapılan çalışmaları, mutabakata varılan hususları ve iş birliğinin yol haritasını kapsayan bir basın açıklaması yapacak.

29 Mayıs tarihinde Liderler Zirvesi gerçekleştiren altı parti, yayımladıkları ortak bildiride Seçim Güvenliği Komisyonu’nun planlama aşamasına geçtiğini duyurmuştu. Altı partiden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bir tek oylarının dahi zayi olmaması için gece gündüz çalışacak, seçimlerin adil, serbest, şeffaf ve güvenlik içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız” denilmişti.

DETAYLARI BELLİ OLDU

6 partinin genel başkan yardımcılarının oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu, 6 Haziran 2022 Pazartesi bir araya gelecek. Toplantının detayları belli oldu.

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat ile Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez’den oluşan Seçim Güvenliği Komisyonu, yarın saat 12.00’de, Çankaya’daki TBB Litai Konukevi’nde buluşacak.

YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAKLAR

Seçim Güvenliği Komisyonu, bugüne kadar yapılan çalışmaları, mutabakata varılan hususları ve iş birliğinin yol haritasını kapsayan bir basın açıklaması yapacak.

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